Jennifer Lawrence potrebbe interpretare Trilli in un nuovo live action Disney

Le voci e i rumors circolano riguardo ai prossimi remake live action Disney, e tra questi spicca la possibilità che Jennifer Lawrence interpreti la fatina Trilli nel nuovo adattamento. Dopo il successo di remake come “Il Re Leone” e “La Bella e la Bestia”, la Disney sembra interessata a dare nuova vita a uno dei suoi personaggi più amati.

L’attrice Jennifer Lawrence, famosa per i suoi ruoli in “Hunger Games” e “Il Lato Positivo”, potrebbe presto indossare le ali di Trilli, la fatina amica di Peter Pan. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che vedrebbero con favore l’attrice nei panni di questo iconico personaggio.

L’idea di un film dedicato a Trilli circola da tempo, e nel 2015 era stato annunciato un progetto con Reese Witherspoon sia come produttrice che come protagonista. Tuttavia, questa versione non è mai stata realizzata e la Disney ha preferito concentrarsi sul remake di Peter Pan, uscito lo scorso anno su Disney+ con il titolo “Peter Pan & Wendy”. In questo adattamento live action, Trilli è stata interpretata da Yara Shahidi, ma la scelta di un’attrice di colore per il ruolo ha suscitato polemiche riguardo ai cambiamenti etnici dei personaggi.

Secondo le informazioni rivelate dall’insider Daniel RPK su Patreon, il film su Trilli sarebbe ancora in fase di sviluppo e la Disney avrebbe posto gli occhi su Jennifer Lawrence per il ruolo. Reese Witherspoon sarebbe coinvolta solo come produttrice. Tuttavia, le conferme ufficiali arriveranno probabilmente dopo la fine dello sciopero degli attori.

L’ipotesi di vedere Jennifer Lawrence nei panni di Trilli ha scatenato l’entusiasmo dei fan e l’attesa per ulteriori dettagli su questo possibile nuovo adattamento live action Disney è palpabile. Resta da vedere come verrà accolto questo nuovo capitolo nel mondo delle fiabe rivisitate dalla Disney.