Jennifer Lawrence alla premiere di “No Hard Feelings” fa scalpore: il vestito in 2D lascia senza parole

Grande diva eccentrica e molto spiritosa, Jennifer Lawrence è anche un’invidiabile Sex Symbol ed è protagonista della nuova commedia “No hard feelings” di cui è stata presente alla premiere, con un vestito singolare.

Jennifer Lawrence e il vestito particolare in stile 2D

L’attrice Jennifer Lawrence ha presenziato all’anteprima spagnola del suo ultimo film “No Hard Feelings”, indossando un vestito che ha destato grande attenzione per la strana caratteristica di sembrare piatto se visto da un angolazione frontale (come un cartone in 2D) e quasi in 3D quando visto di fianco, con la parte alta che si stacca completamente dal suo corpo.

In questa première madrilena del film, l’attrice statunitense candidata agli Oscar ben 4 volte (protagonista, tra gli altri di Hunger Games e di Don’t look up) ha sfoggiato un abito Loewe dotato di una struttura interna capace di sostenere il corpetto e la scollatura senza bisogno di altri sostegni.

La singolarità del vestito risulta nell’effetto ottico che lo fa sembrare aderente al corpo se visto da davanti e che ne mostra l’effettiva forma soltanto di profilo.

Come l’hanno presa i fans?

I fans dell’attrice hanno commentato il look dell’attrice in maniera trasversale, dimostrando ancora una volta che, soprattutto nel campo della moda, spesso l’importante è che se ne parli.

Tutto sommato, un normale chiacchiericcio da gossip che non farà altro che aumentare la visibilità del film in questione.

Il nuovo film vedrà Jennifer Lawrence interpretare una ragazza alle prese con difficoltà economiche che viene contattata da due genitori in cerca di una fidanzata per il figlio laureando.

In Italia il film è in approdo nel mese di giugno, con il titolo “Fidanzata in affitto” e si potrebbe preannunciare come un discreto lampo ai botteghini, prima che esploda definitivamente l’estate e i cinema inizino a subire qualche battuta di arresto, dovuta alla migrazione delle vacanze.