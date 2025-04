Jennifer Kaytin Robinson tenta di coinvolgere Sarah Michelle Gellar nel reboot di So cosa hai fatto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il reboot del film cult “So cosa hai fatto” sta per arrivare nei cinema americani il 18 luglio 2025, ma una delle star più iconiche del film originale, Sarah Michelle Gellar, non sarà presente. La regista Jennifer Kaytin Robinson ha rivelato di aver fatto numerosi tentativi per convincere l’attrice a tornare nel ruolo di Helen Shivers, senza però ottenere il risultato sperato. Questo articolo esplora i dettagli di questi tentativi e il contesto del film.

I tentativi di Jennifer Kaytin Robinson

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Jennifer Kaytin Robinson ha condiviso le sue esperienze nel cercare di riportare Sarah Michelle Gellar nel suo celebre ruolo. La regista ha affermato di aver “tormentato” l’attrice nel tentativo di farla tornare, proponendo anche idee originali e inaspettate. Robinson ha suggerito che il personaggio di Gellar potesse essere vivo e in fuga, nonostante la sua apparente morte nel film originale.

Tuttavia, Gellar ha risposto in modo diretto, sottolineando che il suo personaggio era effettivamente morto e che non c’era modo di tornare indietro. La regista ha riportato con un tono scherzoso la risposta dell’attrice: “Ero nel ghiaccio. Ero la persona più morta che si potrebbe essere. Potete vedere il mio cadavere congelato”. Nonostante il rifiuto, Robinson ha continuato a esplorare possibilità creative, ma alla fine ha dovuto accettare la realtà della situazione.

Il ruolo di Sarah Michelle Gellar nel film originale

Nel film del 1997, Sarah Michelle Gellar interpretava Helen Shivers, una delle protagoniste coinvolte in una trama di suspense e mistero. La sua performance ha contribuito a rendere il film un classico del genere horror, e i fan hanno sempre sperato in un suo ritorno in eventuali sequel o reboot. Gellar, nota anche per il suo ruolo in “Buffy l’ammazzavampiri”, ha un legame speciale con il progetto, e la sua assenza nel reboot ha suscitato delusione tra i fan.

In passato, Gellar aveva espresso il suo supporto per il progetto, affermando di voler aiutare la regista a mantenere la continuità della storia, ricordando dettagli chiave del film originale. Tuttavia, la situazione si è complicata quando ha condiviso una foto dal set, alimentando le speranze di un suo possibile ritorno. Questo post ha creato confusione, poiché i produttori non avevano ancora ufficializzato l’inizio delle riprese.

Il cast e le aspettative per il reboot

Nonostante l’assenza di Sarah Michelle Gellar, il reboot di “So cosa hai fatto” vanta un cast interessante e variegato. Tra i protagonisti ci sono Freddie Prinze Jr., marito di Gellar, che riprende il ruolo di Ray Bronson, e Jennifer Love Hewitt, che torna nei panni di Julie James. Altri attori nel cast includono Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung e Nicholas Alexander Chavez.

Con un mix di volti noti e nuovi, il film promette di attrarre sia i fan del classico originale che una nuova generazione di spettatori. Le aspettative sono alte, e il pubblico attende con curiosità di vedere come la regista Jennifer Kaytin Robinson interpreterà la storia e i personaggi in questo nuovo capitolo. La sfida di mantenere viva l’essenza del film originale, pur introducendo elementi freschi, sarà cruciale per il successo del progetto.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!