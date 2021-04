Jennifer Jason Leigh entra nel cast della seconda stagione di “Hunters”

La nominata all’Oscar Jennifer Jason Leigh ha firmato per dare la caccia ai nazisti, insieme a Logan Lerman, nella seconda stagione di “Hunters” su Amazon Prime Video.

Il ruolo di Jennifer Jason Leigh in “Hunters”

Leigh interpreterà l’ambito ruolo di Chava. Tuttavia, il personaggio di Chava Apfelbaum non è del tutto nuovo. È stata interpretata dalla giovane attrice Cassidy Layton nella premiere della serie “Nel ventre della balena” e, sebbene sia stata una piccola parte, il personaggio viene ampliato nella seconda stagione.

È una sopravvissuta all’Olocausto, considerata una leggendaria cacciatrice nazista, e Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile dopo gli eventi del finale della prima stagione.

Amazon sta tenendo nascosti i dettagli della trama per la seconda stagione, anche se è lecito ritenere che vedrà alti funzionari nazisti, i quali vivono tra noi, cercando di creare un Quarto Reich negli Stati Uniti.

E forse Jonah, con l’aiuto di Chava, recluterà nuovi cacciatori nazisti per la sua squadra.

Ulteriori indiscrezioni sulla nuova stagione

“Hunters” proviene dal creatore e showrunner David Weil, che è produttore esecutivo insieme a Jordan Peele e Win Rosenfeld di Monkeypaw Productions. Alfonso Gomez-Rejon è produttore esecutivo dello show insieme a Phil Abraham, David Rosen e Jerry Kupfer, nonché David Ellender e Matt Loze di Sonar Entertainment.

Non si sa se il vincitore dell’Oscar, Al Pacino, riprenderà il suo ruolo di Meyer Offerman, ma è improbabile. Un membro del cast che tornerà sicuramente è Jerrika Hinton, che interpreta l’investigatrice Millie Morris.

Jennifer Jason Leigh ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua feroce interpretazione in “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino.

Attualmente recita nella serie Netflix “Atypical”, che sta per entrare nella sua quarta ed ultima stagione, e presto sarà vista insieme ad Amy Adams e Julianne Moore nell’acquisizione stellata di Netflix “Woman in the Window”.

Leigh ha anche concluso la serie di Apple TV + “Lisey’s Story”, che la riunisce con Julianne Moore. L’attrice veterana, inoltre, sta uscendo dai ruoli in “Good Time”, “Annihilation” e “Possessor”.

Federica Contini

06/04/2021