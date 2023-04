Jennifer Aniston e Adam Sandler: il segreto della loro intesa sul set di Murder Mystery 2

Jennifer Aniston e Adam Sandler sono tornati insieme sullo schermo con il sequel di Murder Mystery, disponibile su Netflix. Nel nuovo film, i due interpretano ancora una volta la coppia di coniugi Nick e Audrey Spitz, che si ritrovano in un’altra avventura misteriosa.

La monotonia della vita quotidiana di Nick e Audrey li spinge a partecipare al matrimonio di un amico, organizzato su un’isola privata nell’Oceano Indiano. Tuttavia, l’evento si trasforma rapidamente in un nuovo mistero quando lo sposo viene rapito per ottenere un riscatto. Nick e Audrey si trovano nuovamente coinvolti in una serie di situazioni rocambolesche e divertenti, che li porteranno fino a Parigi.

Il ritorno della coppia perfetta

In Murder Mystery 2, Jennifer Aniston e Adam Sandler dimostrano ancora una volta di avere una grande intesa sullo schermo. I due attori hanno lavorato insieme in passato in altre produzioni di successo, come Just Go with It, e sono riusciti a creare una chimica speciale che si riflette sullo schermo.

Durante un’intervista video, i due attori hanno rivelato il segreto per creare una tale intesa sul set. Secondo loro, il fatto di essere amici da molto tempo e di condividere un’esperienza di vita simile, ovvero essere entrambi sposati, ha contribuito a creare un rapporto di fiducia e complicità che si riflette nella loro recitazione.

La bellezza delle location

Murder Mystery 2 è stato girato in diverse location, tra cui l’isola di Capri, in Italia, e la città di Parigi, in Francia. La città della luce, con la sua bellezza e il suo fascino, diventa uno sfondo perfetto per le avventure di Nick e Audrey. Nel film, i due si trovano ad attraversare la città a bordo di una motocicletta e persino a rischiare di distruggere la Tour Eiffel.

Conclusioni

Murder Mystery 2 è una commedia divertente e avvincente, che ha riportato insieme sullo schermo la coppia perfetta formata da Jennifer Aniston e Adam Sandler. La loro intesa sul set è evidente e contribuisce a creare un’atmosfera rilassata e divertente per lo spettatore. Inoltre, le location scelte per le riprese, in particolare Parigi, aggiungono un ulteriore fascino alla storia. Murder Mystery 2 è quindi un film da vedere per tutti coloro che amano le commedie brillanti e divertenti.