Jenna Ortega: La sfida di lasciarsi alle spalle i personaggi interpretati

Jenna Ortega, giovane attrice in ascesa, ha recentemente condiviso le sue esperienze e le difficoltà legate ai ruoli che interpreta nel mondo del cinema e della televisione. In un’intervista con Natalie Portman per Interview Magazine, Ortega ha rivelato come alcuni personaggi possano influenzare profondamente la sua vita quotidiana, rendendo difficile il distacco da essi. Con una carriera già ricca di successi, l’attrice è principalmente nota per il suo ruolo iconico di Mercoledì Addams nella serie di Tim Burton, ma la sua esperienza va ben oltre.

La difficoltà di distaccarsi dai personaggi

Nel corso dell’intervista, Jenna Ortega ha spiegato che la sua difficoltà nel lasciarsi alle spalle i personaggi è spesso legata a un’intensa immersione nella storia e alla connessione emotiva che riesce a stabilire con i ruoli. “Più che altro quando vengo fisicamente sopraffatta dal personaggio,” ha dichiarato l’attrice, evidenziando come l’impatto emotivo possa influenzare il suo stato d’animo. Ortega ha sottolineato che, quando i personaggi assumono un significato profondo per lei, il distacco diventa ancora più complesso. “Se si tratta di qualcosa che ha grande valore per me,” ha aggiunto, “non voglio lasciar andare il progetto. Ci sono personaggi a cui mi sono molto affezionata e che mi mancano”.

Questa connessione emotiva non è solo una questione di recitazione, ma si riflette anche nella vita di tutti i giorni. La giovane attrice ha condiviso come il suo stato d’animo possa essere influenzato dalle emozioni dei personaggi che interpreta, rendendo necessaria una certa distanza per ritrovare il proprio equilibrio.

Strategie per allontanarsi dai ruoli

Per affrontare questa sfida, Jenna Ortega ha sviluppato alcune strategie personali. Ha rivelato di passare rapidamente al lavoro successivo, cercando di impegnarsi seriamente per scrollarsi di dosso le abitudini e le emozioni legate ai ruoli precedenti. “Cerco di svegliarmi nella stanza d’albergo e fare le cose in modo diverso per liberarmi da quell’impronta,” ha spiegato, evidenziando l’importanza di cambiare routine per facilitare il distacco.

Inoltre, Ortega ha menzionato un consiglio ricevuto in passato riguardo alla riorganizzazione dello spazio abitativo. “Qualcuno mi ha detto di fare il feng shui in casa,” ha raccontato, ammettendo che inizialmente considerava l’idea un po’ sciocca. Tuttavia, ha scoperto che apportare piccoli cambiamenti nell’ambiente domestico può avere un effetto rigenerante. “È come quando compri un nuovo tavolino da caffè e pensi: ‘Oh, wow, che emozione’,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di trovare gioia in aspetti semplici della vita.

Progetti futuri di Jenna Ortega

Oltre alle sue riflessioni sui personaggi, Jenna Ortega ha anche parlato dei suoi prossimi progetti. Sarà presto protagonista di “Death of a Unicorn“, una dark comedy in cui recita al fianco di Paul Rudd, noto per il suo ruolo in “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“. Questo nuovo film rappresenta un’importante opportunità per l’attrice di esplorare un genere diverso e di continuare a crescere professionalmente.

Con una carriera in continua espansione e una forte connessione emotiva con i suoi ruoli, Jenna Ortega si conferma come una delle giovani attrici più promettenti del panorama cinematografico attuale. La sua capacità di affrontare le sfide legate all’interpretazione e il suo impegno nel trovare un equilibrio tra vita personale e professionale la rendono un esempio di dedizione e passione per il suo lavoro.

