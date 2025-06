Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia: glamour e polemiche in un evento esclusivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La celebrazione del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si è svolta a Venezia, un evento che ha attirato l’attenzione di media e curiosi. La serata, caratterizzata da un mix di eleganza e riservatezza, ha avuto luogo in un contesto suggestivo, il Canal Grande, dove gli sposi hanno condiviso un momento romantico prima di dirigersi verso l’Arsenale. Qui, tra le storiche strutture della Serenissima, si è svolta la festa finale, un evento blindato che ha unito il fascino di Hollywood con l’atmosfera unica delle notti veneziane.

Una serata di eleganza e riservatezza

Il tema della festa, intitolato “Dolce Notte“, ha invitato gli ospiti a immergersi in un’atmosfera di intimità e raffinatezza. Tra i primi a lasciare l’hotel Gritti per raggiungere l’Arsenale c’erano Kendall e Kylie Jenner, accompagnate dalla madre Kris. La presenza di celebrità come Leonardo DiCaprio ha ulteriormente accresciuto l’esclusività dell’evento. Il noto attore, riconoscibile per il suo cappellino con visiera, ha fatto il suo ingresso con discrezione, scivolando tra gli ospiti senza attirare troppa attenzione. Il corteo di taxi boat, composto da circa 200 persone, ha preso il largo verso una Laguna blindata, mentre gli invitati sono stati esortati a mantenere il massimo riserbo, rinunciando a foto e video per l’intera serata.

Il mistero della musica e le voci di Lady Gaga

Un aspetto che ha suscitato grande curiosità è stato il programma musicale della serata. Nonostante non ci siano state conferme ufficiali riguardo alle esibizioni, alcuni media internazionali hanno riportato la possibile presenza di Lady Gaga, inizialmente data per certa. Tuttavia, le voci su un possibile forfait hanno alimentato l’incertezza. Resta da vedere se l’artista si esibirà da sola o, come molti sperano, in collaborazione con Sir Elton John, un duo che prometterebbe di rendere la serata ancora più memorabile.

La protesta contro il modello economico di Bezos

Mentre il matrimonio di Bezos e Sánchez si svolgeva in un contesto di lusso, Venezia ha visto anche l’emergere di voci critiche. Un corteo organizzato dal comitato No Space for Bezos ha attraversato la città, radunando circa 600 persone. La manifestazione, pacifica ma determinata, ha messo in discussione il modello economico di Amazon e il super arricchimento dei miliardari, evidenziando la trasformazione di Venezia in una vetrina per i più facoltosi. Gli attivisti hanno sfilato con striscioni e slogan, accompagnando l’ultima notte della favola galattica dei Bezos con una forte dichiarazione sociale.

L’evento ha messo in luce non solo il glamour di un matrimonio da favola, ma anche le tensioni e le polemiche che circondano le figure di spicco del mondo degli affari e le loro interazioni con le comunità locali.

