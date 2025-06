La regina Rania di Giordania sorprende a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente visita della regina Rania di Giordania a Venezia ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, non solo per la sua presenza in un evento di grande prestigio, ma anche per il significato diplomatico che essa porta con sé. Attenuata giovedì scorso, la regina ha partecipato al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, portando con sé alcuni membri della sua famiglia. La cerimonia, che si è svolta in una delle città più affascinanti del mondo, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, rendendo l’evento ancora più esclusivo.

La famiglia reale giordana a Venezia

La regina Rania ha fatto il suo ingresso a Venezia accompagnata dal principe ereditario Hussein, dalla principessa Rajwa e dalla piccola Iman, la loro bambina di dieci mesi. Questo viaggio ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un simbolo della forte unione familiare che caratterizza la monarchia giordana. La delegazione reale è stata avvistata mentre si dirigeva verso un taxi boat dopo il suo arrivo all’aeroporto Marco Polo. La presenza della principessa Iman, in particolare, ha aggiunto un tocco di dolcezza e simbolismo all’evento, evidenziando l’importanza della famiglia nella cultura giordana.

Durante il soggiorno, i reali hanno scelto di alloggiare presso il lussuoso St. Regis di Venezia, un hotel che offre una vista mozzafiato sulla città e un servizio impeccabile. La sera prima del matrimonio, la famiglia ha partecipato a una festa di benvenuto per gli sposi, tenutasi in un chiostro vicino alla chiesa della Madonna dell’Orto. Questo evento ha rappresentato un’opportunità per i giordani di socializzare con altri ospiti di alto profilo, creando un’atmosfera di convivialità e celebrazione.

La cerimonia di nozze sull’isola di San Giorgio Maggiore

Il giorno successivo, la famiglia reale ha presenziato alla cerimonia di nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, che si è svolta presso l’anfiteatro all’aperto della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore. Questo luogo, recentemente restaurato dallo studio Foster + Partners, ha offerto un ambiente suggestivo e sicuro per l’evento, grazie alle tettoie anti-drone installate per garantire la privacy degli ospiti. La scelta di un’isola storica come location ha aggiunto un ulteriore elemento di fascino e esclusività alla cerimonia.

La presenza della regina Rania e della sua famiglia ha senza dubbio portato un tocco di glamour regale alle nozze, attirando l’attenzione dei media e dei presenti. Tuttavia, la regina e i suoi familiari hanno dovuto ripartire subito dopo la cerimonia, tornando ad Amman e lasciando così il resto dei festeggiamenti, che prevedevano una cena all’Arsenale e un concerto privato.

Un gesto di diplomazia soft

L’incontro tra la regina Rania e Jeff Bezos non è stato solo un momento di celebrazione, ma ha anche rappresentato un’importante opportunità di diplomazia soft. Il legame tra Rania e Bezos risale a quasi un decennio fa, con il primo incontro avvenuto nel 2016 presso il Palazzo Al Husseiniya ad Amman, in presenza del re Abdallah. La regina ha partecipato anche alla festa di fidanzamento di Bezos e Sánchez, tenutasi su uno yacht di lusso nel 2023, segno di un’amicizia che si è consolidata nel tempo.

La partecipazione della regina Rania alle nozze di Bezos è un chiaro esempio di come la monarchia giordana utilizzi eventi di questo tipo per rafforzare i legami culturali e strategici con l’Occidente. Questo gesto non solo aumenta la visibilità della Giordania sulla scena internazionale, ma contribuisce anche a costruire relazioni più solide e durature con figure influenti nel mondo degli affari e della politica. La regina Rania continua a dimostrare il suo ruolo non solo come figura di spicco nella sua nazione, ma anche come ambasciatrice della cultura giordana nel contesto globale.

