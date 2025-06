Presentazione dei palinsesti rai: Caterina Balivo e altre star brillano con look mozzafiato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai ha recentemente svelato i palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026, rivelando numerose novità e sorprese per il pubblico. L’evento di presentazione ha visto la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Caterina Balivo, Elettra Lamborghini, Monica Setta e Valeria Marini, tutte in grande forma e con look che hanno catturato l’attenzione.

Caterina Balivo: il suo stile inconfondibile

Caterina Balivo, da anni protagonista del pomeriggio di Rai Uno con il programma “La volta buona”, ha confermato il suo ruolo centrale anche per la prossima stagione. Durante l’evento, la conduttrice ha indossato un elegante coordinato marrone, composto da una gonna a vita alta e un microtop, che ha esaltato la sua figura. Il colore scelto ha messo in risalto il suo incarnato, rendendola particolarmente raggiante e alla moda.

Il completo, dalla linea aderente, ha evidenziato la silhouette di Caterina, che ha completato il look con accessori raffinati. Una micro bag dorata e sandali coordinati hanno aggiunto un tocco di classe al suo outfit. I capelli erano raccolti in uno chignon elegante, con una riga centrale, mentre orecchini a boccola in oro hanno completato il suo aspetto sofisticato. La presenza di Caterina Balivo all’evento ha dimostrato ancora una volta il suo status di icona di stile nel panorama televisivo italiano.

Elettra Lamborghini: un look audace e scintillante

Elettra Lamborghini ha fatto il suo ingresso alla presentazione dei palinsesti con un abito che non è passato inosservato. La cantante ha scelto un vestito blu con una profonda scollatura e arricciature in vita, che ha esaltato le sue curve. Il design del vestito includeva uno spacco frontale e una piccola coda sul retro, rendendo il suo look audace e affascinante.

Per completare il suo outfit, Elettra ha optato per sandali argentati con cinturino alla caviglia e una collana con un ciondolo centrale in zaffiro, che ha aggiunto un ulteriore tocco di eleganza. La sua presenza ha portato un’energia vivace all’evento, dimostrando che il suo stile è tanto audace quanto il suo talento musicale.

Valeria Marini: eleganza senza tempo

Valeria Marini ha scelto di indossare un abito da sera lungo fino ai piedi, caratterizzato da un taglio a sirena in un intenso blu elettrico. Questo vestito, con un taglio sotto il seno, ha messo in risalto la sua figura slanciata. La showgirl ha abbinato il suo outfit a gioielli distintivi, tra cui una collana a forma di cuore e un bracciale a serpente, che hanno aggiunto un tocco di glamour al suo look.

Le calzature in oro e una mini borsa nera hanno completato il suo ensemble, rendendola una delle protagoniste indiscusse della serata. La scelta di Valeria di optare per un abito così elegante ha dimostrato la sua capacità di rimanere sempre al passo con le tendenze della moda, consolidando il suo status di icona nel mondo dello spettacolo.

Monica Setta: grinta e stile

Monica Setta ha fatto la sua apparizione con un abito al ginocchio di colore blu, caratterizzato da uno scollo a V e maniche a tre quarti. Questo look, dal taglio morbido, ha esaltato la sua figura, conferendole un’aria di grinta e determinazione. Per completare il suo outfit, Monica ha scelto sandali con tacco altissimo, in una combinazione di colori argento e azzurro, che hanno aggiunto un tocco di eleganza al suo aspetto.

La sua presenza all’evento ha dimostrato che anche le conduttrici più affermate possono esprimere la loro personalità attraverso la moda, portando un messaggio di forza e stile. La scelta di Monica di indossare un abito così audace ha reso il suo look memorabile e ha catturato l’attenzione dei presenti.

La presentazione dei palinsesti Rai ha messo in luce non solo le novità della programmazione, ma anche il talento e lo stile delle sue conduttrici, che continuano a incantare il pubblico con la loro presenza e il loro carisma.

