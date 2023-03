Jenna Ortega e Barry Keoghan reciteranno insieme: ecco dove e per cosa

Jenna Ortega e Barry Keoghan reciteranno insieme in un nuovo film diretto da Trey Edward Shults. Nulla si sa ancora né del titolo né della trama, è emerso solo che le due giovani star saranno protagoniste insieme ad Abel “The Weeknd” Tesfaye, attore, sceneggiatore e cantautore canadese. Vediamo di scoprire qualcosa di più.

I protagonisti del progetto ancora senza nome

Trey Edward Shults, oltre che regista, è l’autore della sceneggiatura insieme a The Weeknd e Reza Fahim. Le riprese del film sono già iniziate. Sappiamo inoltre che la star di Mercoledì, Jenna Ortega, sarà coinvolta anche come produttrice.

Come ha riportato Deadline, la produzione del film ha avuto l’ok al progetto dopo la decisione di Ortega e Keoghan di prendere parte al film, essendosi innamorati del soggetto.

Altri professionisti coinvolti nella produzione sono Chayse Irvin (Blonde), direttore della fotografia, OPN, ovvero Daniel Lopatin (Uncut Gems) come compositore delle musiche originali insieme a The Weeknd e produttore del progetto.

La carriera di Jenna Ortega e Barry Keoghan

Jenna Ortega, protagonista dei nuovi capitoli della saga di Scream, è diventata famosissima per il suo ruolo di Mercoledì Addams nella serie Netflix di Tim Burton. Ha recitato anche in diversi horror di successo, come Insidious 2, La babysitter – Killer Queen e X- A Sexy Horror Story.

Barry Keoghan è stato invece candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo ne Gli Spiriti dell’Isola. Ha recitato anche in Il sacrificio del cervo sacro, Dunkirk, Eternals e The Batman, dove ha interpretato Joker nella sequenza finale.

Trey Edward Shults è il regista del celebre horror It Comes at Night e del drama indipendente Waves – Le onde della vita. Completa il cast The Weeknd, artista particolarmente apprezzato, protagonsita nella serie tv The Idol. Il cantautore si occuperà anche della colonna sonora del film, insieme a Daniel Lopatin.