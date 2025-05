Jenna Fischer difende le ultime stagioni di The Office: “Non è vero che la serie è crollata”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jenna Fischer, nota per il suo ruolo di Pam Beesly nella celebre sitcom “The Office“, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo alla qualità delle ultime stagioni della serie, contrariamente a quanto sostenuto da molti fan e critici. Dopo aver rivisto tutti i 201 episodi della serie, l’attrice ha condiviso le sue riflessioni in un episodio del podcast “Fly on the Wall“, condotto da Dana Carvey e David Spade. Le sue dichiarazioni offrono un’interessante prospettiva su un argomento che ha suscitato dibattiti tra i fan.

La visione di Jenna Fischer sulla serie

Jenna Fischer ha interpretato Pam Beesly in ben 188 episodi di “The Office“, diventando uno dei volti più amati della sitcom trasmessa dalla NBC. Recentemente, l’attrice ha intrapreso un viaggio di revisione della serie, documentando la sua esperienza nel podcast “Office Ladies“. Durante questa revisione, ha avuto modo di riflettere su come la serie sia stata percepita nel corso degli anni, in particolare dopo l’uscita di Steve Carell, che ha interpretato il personaggio di Michael Scott.

Fischer ha notato che esiste una convinzione diffusa secondo cui la qualità di “The Office” sia diminuita drasticamente dopo la settima stagione, quando Carell ha lasciato il cast. Tuttavia, l’attrice ha smentito questa idea, affermando che, al contrario, le ultime due stagioni contengono episodi di grande valore. “La rivelazione più grande che ho avuto dopo averlo rivisto è che è stato davvero bello per tutta la sua durata”, ha dichiarato. Questo commento mette in luce la sua passione per il progetto e la sua convinzione che ogni stagione abbia avuto i suoi punti di forza.

La leggenda del calo di qualità

Fischer ha anche parlato di una sorta di “leggenda” che circonda la serie, secondo cui il picco creativo sarebbe stato raggiunto nelle prime stagioni. “Credo che ci fosse una leggenda, soprattutto tra il cast e i creativi, secondo cui forse abbiamo raggiunto il nostro picco nella terza o quarta stagione”, ha spiegato. Questa convinzione ha portato molti a ritenere che le stagioni successive non fossero all’altezza delle precedenti.

Tuttavia, l’attrice ha messo in evidenza che, rivedendo la serie, ha scoperto che alcuni dei suoi episodi preferiti si trovano proprio nelle stagioni 8 e 9, dopo la partenza di Carell. “C’erano ancora delle trame incredibili”, ha affermato, sottolineando che la qualità della scrittura e delle performance non è diminuita, ma ha semplicemente evoluto in nuove direzioni.

Riconoscimenti e progetti futuri

Oltre a discutere della qualità delle ultime stagioni, Jenna Fischer ha anche condiviso il suo episodio preferito, “Dinner Party“, della quarta stagione, evidenziando come questo rappresenti un momento clou della serie. La sua passione per il progetto è evidente, e la sua recente revisione ha riacceso l’interesse per “The Office“, un fenomeno culturale che continua a influenzare il panorama televisivo.

In aggiunta, la piattaforma Peacock ha recentemente annunciato lo sviluppo di uno spin-off intitolato “The Paper“, che includerà alcuni membri del cast originale. Questo nuovo progetto rappresenta un’opportunità per i fan di rivedere i personaggi amati e scoprire nuove storie ambientate nell’universo di “The Office“. Con la difesa di Jenna Fischer delle ultime stagioni, è chiaro che la serie ha ancora molto da offrire ai suoi spettatori.

