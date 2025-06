Javier Bardem e Brad Pitt: la bromance sul set di F1, il film più atteso dell’estate 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per il film F1, in uscita il 25 giugno 2025, cresce sempre di più, soprattutto per la curiosa chimica tra Javier Bardem e Brad Pitt. I due attori, che si sono conosciuti sul set, hanno instaurato un legame che promette di intrattenere il pubblico. La pellicola, diretta da Joseph Kosinski e distribuita da Warner Bros, si preannuncia come un blockbuster estivo, attirando l’attenzione di appassionati di cinema e sport automobilistico.

La bromance tra Javier Bardem e Brad Pitt

Durante un’apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Javier Bardem ha parlato della sua esperienza lavorativa con Brad Pitt, descrivendo la loro interazione come una vera e propria bromance. L’attore spagnolo ha scherzato sul fatto che, nonostante si conoscessero da poco, è stato facile creare un legame con Pitt. “Ci conoscevamo da pochissimo e abbiamo dovuto creare questa bromance… il che, con Brad Pitt, non è poi così difficile, se volete la mia opinione”, ha dichiarato Bardem, mostrando il suo lato autoironico.

In un momento di leggerezza, ha anche aggiunto che per Pitt è stato un po’ più difficile entrare in questa dinamica. Questo scambio di battute non solo mette in luce la loro amicizia, ma offre anche uno sguardo sul clima positivo che regna sul set di F1, un aspetto che potrebbe riflettersi nel film stesso.

F1: trama e personaggi

F1, diretto da Joseph Kosinski, racconta la storia di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula Uno interpretato da Brad Pitt. Hayes, dopo un lungo periodo di lontananza dalle corse, viene convinto a tornare in pista dalla scuderia fittizia APXGP. La sua missione è affiancare un giovane e talentuoso pilota, interpretato da Damson Idris, il cui comportamento indisciplinato rappresenta una sfida per il protagonista. Javier Bardem interpreta Ruben, il proprietario della scuderia, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama.

Il film si distingue per la sua capacità di mescolare azione e dramma, promettendo di attrarre non solo gli appassionati di Formula Uno, ma anche il pubblico in generale. Con una trama avvincente e personaggi ben definiti, F1 si posiziona come uno dei film più attesi dell’estate 2025.

Aspettative e reazioni

F1 è già considerato uno dei 15 film più attesi della stagione estiva, con le prime reazioni che parlano di un “blockbuster vecchia scuola dannatamente buono“. La presenza di Joseph Kosinski, noto per il suo lavoro in Top Gun: Maverick, è vista come una garanzia di sequenze d’azione mozzafiato e adrenalina pura.

Il regista ha condiviso alcune delle sfide affrontate durante le riprese, sottolineando le differenze tra il suo lavoro su Maverick e F1. “Per Top Gun, eravamo su una portaerei a 160 chilometri dalla costa. Abbiamo girato questo film davanti a un pubblico di 400.000 persone”, ha spiegato Kosinski. La necessità di girare alcune scene durante un vero Gran Premio ha creato un’atmosfera unica, simile a una rappresentazione teatrale, dove ogni attore doveva essere pronto a improvvisare e a realizzare riprese in tempi ristretti.

Con un mix di talento, passione e un pizzico di umorismo, F1 si prepara a conquistare il pubblico, promettendo un’esperienza cinematografica indimenticabile.

