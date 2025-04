Jason Voorhees torna in scena: il prequel di Venerdì 13 si prepara a spaventare i fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dopo un lungo periodo di inattività, durato oltre 15 anni, il celebre personaggio di Jason Voorhees è pronto a tornare sullo schermo, portando con sé l’inevitabile terrore. La nuova serie prequel intitolata “Crystal Lake” si concentrerà sulle origini di questo iconico assassino, ma prima di vedere Jason indossare la sua maschera da hockey e brandire il machete, la trama si focalizzerà sulla sua madre, Pamela Voorhees, coinvolta in un omicidio che cambierà il corso della storia.

La trama di Crystal Lake e il ruolo di Linda Cardellini

La serie “Crystal Lake” sarà guidata da Brad Caleb Kane, noto per il suo lavoro in “Welcome to Derry”. La scelta di Linda Cardellini, famosa per il suo ruolo in “Avengers: Endgame”, nel ruolo di Pamela Voorhees segna un’importante svolta nella narrazione. La storia si propone di esplorare la vita di Pamela, una madre che ha abbandonato la carriera di cantante per dedicarsi alla crescita di un figlio con bisogni speciali. Tuttavia, la sua vita prenderà una piega drammatica e oscura quando perderà il figlio, un evento che la porterà a compiere scelte terribili.

Al momento, non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per la serie, ma l’attesa tra i fan è palpabile. La rivisitazione della figura di Pamela Voorhees promette di aggiungere profondità al personaggio, offrendo uno sguardo inedito sulle sue motivazioni e sul suo legame con Jason.

I diritti del franchise e le aspettative dei fan

Il ritorno della saga di “Venerdì 13” è stato atteso per anni dai fan, e la notizia di una serie prequel ha suscitato reazioni miste. Sebbene l’idea di esplorare le origini di Jason possa sembrare interessante, ci sono state preoccupazioni riguardo alla presenza del personaggio in forma adulta e alla sua iconica maschera da hockey. Inizialmente, si era diffusa la notizia che la serie non avrebbe potuto includere Jason adulto, ma questa informazione si è rivelata errata.

Durante un’intervista con Fangoria nel 2023, Brad Fuller, lo showrunner originale, ha chiarito che la produzione ha accesso a tutti gli elementi del franchise di “Venerdì 13”. “A24 e Marc Toberoff, avvocato di Victor Miller, hanno fatto un ottimo lavoro nel riunire i diritti di Venerdì 13. Come serie in streaming, possiamo utilizzare tutto ciò che è legato a Venerdì 13. Tuttavia, i diritti cinematografici sono una questione separata, legata alla New Line, e sono piuttosto complessi”, ha spiegato Fuller.

Le aspettative per il futuro della saga

Con l’annuncio di “Crystal Lake”, i fan sperano che la serie possa riportare in auge il franchise, che ha vissuto un periodo di stallo a causa di complicazioni legali. La possibilità di esplorare la psicologia di Pamela Voorhees e il suo legame con Jason potrebbe offrire nuove prospettive e rinnovare l’interesse per la saga.

La produzione della serie prequel rappresenta un’opportunità per approfondire la mitologia di “Venerdì 13”, portando alla luce storie inedite e personaggi complessi. Mentre i fan attendono ulteriori dettagli sulla serie, l’anticipazione cresce e le aspettative sono alte. La speranza è che “Crystal Lake” possa non solo soddisfare i fan di lunga data, ma anche attrarre una nuova generazione di spettatori, riportando Jason e la sua storia nel cuore della cultura popolare.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!