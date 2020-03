Jason Statham rimpiazzato da Woody Harrelson in “The Man from Toronto”

Woody Harrelson ha ufficialmente preso il posto di Jason Statham nel film d’azione “The Man from Toronto”. Dopo questo ostacolo, le riprese possono finalmente iniziare.

Il disaccordo con Statham

Si è trattato di un periodo di pre-produzione decisamente da incubo per la Sony quello che avrebbe dovuto procedere le riprese di “The Man from Toronto”. La settimana scorsa infatti Jason Statham, star hollywoodiana degli action, ha deciso di abbandonare il progetto in seguito a un mancato accordo con la casa di produzione.

Statham, il cui volto severo e fisico scolpito molti associano all’intramontabile saga “Fast & Furious”, avrebbe voluto che il film avesse un tono maturo, tanto da poter raggiungere un rating non adatto ai minori. La Sony, invece, ha ben altri programmi in mente per quello che spera evidentemente di poter trasformare in un kolossal per tutta la famiglia.

La mancata firma del contratto da parte dell’attore, che sarebbe dovuto essere uno dei due protagonisti, sarebbe potuta risultare una vera spina nel fianco così vicino all’inizio delle riprese, ma per fortuna Woody Harrelson si è rivelato essere l’uomo giusto al momento giusto.

Woody Harrelson, un angelo custode della Sony

Harrelson ha alle spalle una fruttuosa collaborazione con la casa di produzione statunitense. L’attore infatti è uno dei protagonisti dell’amatissima, dissacrante serie “Zombieland” e ha anche recentemente finito le riprese di “Venom 2”, cosa che lo ha lasciato libero di accettare questo nuovo ruolo così all’improvviso.

A dirigere Harrelson ci sarà Patrick Hughes, altro nome importante nel campo delle commedie al gusto action tanto popolari nella Hollywood di questi tempi. Hughes infatti ha diretto Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nel 2017 in “Come ti ammazzo il bodyguard” e ora è pronto a girare “The Man from Toronto”.

La premessa della pellicola è questa: il serial killer più letale al mondo e un buon a nulla newyorkese vengono scambiati ognuno per l’altro in un Airbnb. Questo equivoco è ciò che darà vita a una serie di improbabili situazioni e incontri all’ultimo sangue per i due. Al momento la data di uscita è fissata per novembre.

Gaia Sicolo

12/03/2020