Jason Segel racconta come Harrison Ford è diventato co-protagonista in Shrinking

La serie “Shrinking”, disponibile su Apple TV+, ha attirato l’attenzione non solo per la sua trama avvincente, ma anche per l’eccezionale cast, che include l’iconico Harrison Ford. Durante un’intervista per la serie “Actors on Actors” di Variety, Jason Segel ha condiviso dettagli interessanti su come è riuscito a coinvolgere Ford nel progetto, rivelando anche un aneddoto divertente che mette in luce il loro rapporto.

La scrittura di Harrison Ford per Shrinking

Jason Segel, noto per il suo talento comico e drammatico, ha co-creato “Shrinking” insieme a Bill Lawrence e Brett Goldstein. Durante la conversazione con Seth Rogen, Segel ha spiegato il processo che ha portato alla scrittura di Harrison Ford. “Harrison Ford è il tipo di persona a cui fai un’offerta solo per poter dire per tre giorni: ‘Abbiamo fatto un’offerta a Harrison Ford‘”, ha scherzato Segel, sottolineando l’importanza del nome di Ford nel panorama cinematografico.

Segel ha raccontato che Ford ha letto il copione senza conoscere il suo lavoro precedente. Successivamente, Brett Goldstein ha avuto un incontro con l’attore, il quale ha mostrato interesse per il progetto. Per convincerlo ulteriormente, gli è stata inviata una visione di due film: “The End of the Tour” e “Non mi scaricare“, entrambi lavori significativi per Segel.

Il commento di Harrison Ford su Jason Segel

Uno degli aspetti più divertenti di questa storia è il commento che Harrison Ford ha fatto riguardo a Jason Segel. In “Non mi scaricare“, Segel appare in una scena nudo, e Ford ha colto l’occasione per esprimere il suo apprezzamento: “Ci sto. E dì al ragazzo: gran bel c*lo!”. Questo complimento ha colpito Segel, tanto che ha deciso di farlo stampare e incorniciare, rendendolo un ricordo speciale della loro collaborazione.

Ford, noto per la sua carriera di successo e per aver interpretato personaggi iconici come Indiana Jones, ha spiegato in passato che ha accettato di lavorare in “Shrinking” e in “1923” senza nemmeno leggere i copioni. La sua fiducia nei creatori del progetto è stata determinante per la sua decisione, dimostrando quanto valore dia alle persone con cui lavora.

Il futuro di Shrinking

La serie “Shrinking” ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte del pubblico e della critica, e dopo il successo della seconda stagione, è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione. Questo risultato è il frutto del lavoro di Segel, Lawrence e Goldstein, che continuano a sviluppare storie coinvolgenti e personaggi memorabili. La presenza di Harrison Ford ha senza dubbio contribuito a elevare il profilo della serie, rendendola ancora più attraente per gli spettatori.

Con la sua combinazione di umorismo e profondità emotiva, “Shrinking” si sta affermando come una delle serie più interessanti del panorama televisivo attuale, e l’attesa per la prossima stagione è palpabile.

