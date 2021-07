Jason Segel, Lily Collins e Jesse Plemons reciteranno nel thriller hitchcockiano di Netflix “Windfall”

“Windfall”, il film diretto da Charlie McDowell nasce da una sceneggiatura di Justin Lader e di Andrew Kevin Walker.

Windfall: nuovi nomi nel cast del film Netflix

Jason Segel, Lily Collins e Jesse Plemons reciteranno nel thriller hitchcockiano “Windfall”, che Charlie McDowell dirigerà per Netflix. Segel e Plemons hanno recitato nell’ultimo film Netflix di “McDowell”, “The Discovery”, mentre Collins dovrebbe recitare nel prossimo film drammatico del regista, “Gilded Rage”.

“Windfall” è descritto come un noir moderno che segue una giovane coppia che arriva nella loro casa di vacanza e scopre di essere stata derubata. La sceneggiatura proviene dal collaboratore di McDowell, Justin Lader, e dallo sceneggiatore di “Seven”, Andrew Kevin Walker, la cui sola presenza fa ben sperare per questo progetto. Deadline ha dato la notizia, riferendo che Segel ha aiutato a sviluppare la storia con gli scrittori.

McDowell e le sue tre star produrranno “Windfall” insieme ad Alex Orlovsky, Duncan Montgomery e Jack Selby, mentre David Duque Estrada ed Elika Portnoy saranno i produttori esecutivi per Mutressa Movies insieme a Rick Covert.

Gli impegni dei nuovi attori

Jason Segel sta uscendo dalla serie antologica di AMC “Dispatches From Elsewhere”, mentre Lily Collins recita nella serie di Netflix, nominata al Golden Globe “Emily in Paris”. Infine, Jesse Plemons sarà presto visto diventare nemico di Dwayne Johnson ed Emily Blunt in “Jungle Cruise” della Disney. Sta anche girando il ruolo principale nel film ad alto budget della Apple di Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, in cui ha assunto il ruolo che doveva essere destinato a Leonardo Di Caprio,il quale è passato a un ruolo di supporto più appariscente.

Francesca Reale

13/07/2021