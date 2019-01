Tutto in famiglia per quel che concerne i film dedicati ai Ghostbusters. Sembra infatti che Jason Reitman salga al timone del terzo capitolo dedicato agli acchiappafantasmi più famosi del cinema. Il padre Ivan Reitman aveva già diretto nel 1984 “Ghostbusters – Acchiappafantasmi” e nel 1989 “Ghostbusters II”.

Jason Reitman alla regia del terzo capitolo di “Ghostbusters”

Arriva dalla prestigiosa rivista Variety la notizia di un nuovo film sugli acchiappafantasmi che nel 1984 hanno divertito il pubblico internazionale. La Sony Pictures si è messa al lavoro per far conoscere ai più giovani questi incredibili personaggi. E chi poteva esserci dietro la regia se non il figlio di Ivan Reitman? Il regista ha firmato lo script in tandem con Gil Kenan e si prepara a entrare in azione questa estate. La pellicola dovrebbe uscire secondo le previsioni della Sony nel 2020.

Prime indiscrezioni parlano di un sequel con molti degli ex protagonisti

Non si sa ancora molto del plot, ma quello che sembra chiaro è che il nuovo film ripartirà esattamente da dove i protagonisti si era lasciato nel 1984. D’altra parte, si stanno cercando gli interpreti giovani per i nuovi personaggi. Ricordiamo che Jason era già stato nel cast del film del padre “Ghostbuster II” del 1989. Da allora ha diretto con successo diversi film indie. Dopo aver esordito nel 2005 con il politicamente scorretto “Thank You for Smoking”, era entrato di diritto nel grande cinema con il delizioso “Juno” presentato con successo alla Festa del Cinema di Roma nel 2007. Il film gli era valso una nomination come Miglior Regista agli Oscar, al pari di “Tra le nuvole” del 2008.

Ghostbusters: un nuovo inizio per la saga dopo il flop del 2016

C’è molta attesa per il lavoro di Jason Reitman, che dovrà riportare in auge dei personaggi che non sono riusciti a raccogliere consensi nel pubblico dei più giovani dopo gli scarsi incassi e le pessime critiche di “Ghostbusters” di Paul Feig con un cast tutto al femminile composto da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones.

Ivana Faranda

16/01/2018