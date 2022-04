Jason Momoa nella serie drammatica di storia hawaiana “Chief of War”

Secondo Variety, Jason Momoa reciterà, scriverà e sarà produttore esecutivo della serie drammatica “Chief of War” per Apple.

Jason Momoa anche sceneggiatore e produttore esecutivo

Nelle ultime settimane, Apple sta intensificando gli sviluppi delle sue nuove produzioni e dopo l’annuncio della serie con Harrison Ford, ne ha appena annunciata un’altra in arrivo che vedrà Jason Momoa non solo come protagonista, ma anche come sceneggiatore e produttore esecutivo. Lo show è intitolato “Chief of War”.

La serie è la nuova collaborazione tra Momoa a Apple dopo la partecipazione alla serie “See”. Un racconto suggestivo su un futuro post-apocalittico in cui quasi tutti gli umani rimasti hanno perso il senso della vista. Prossimamente sarà in onda la terza stagione, già girata nel corso del 2021.

L’attore è legato al nuovo progetto per ragioni personali

La serie annunciata sarà il primo vero progetto che vede l’interprete di “Aquaman” coinvolto a stretto giro alla stesura della sceneggiatura, e la ragione è da individuare nella natura molto personale che lega “Chief of War” all’attore. Difatti, sarà “il racconto epico e senza precedenti dell’unificazione e della colonizzazione delle Hawaii da un punto di vista indigeno”. Jason Momoa, che sarà il protagonista, è nato alle Hawaii e suo padre è un nativo hawaiano.

Apple ha dato allo spettacolo un ordine di otto episodi, e Momoa sarà co-sceneggiatore insieme a Thomas Pa’a Sibbett. Entrambi sono anche produttori esecutivi, così come Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung. Jung è anche incaricato di fungere da showrunner. Justin Chon è in trattative per dirigere i primi due episodi. Endeavour Content e Chernin Entertainment saranno parte della produzione.

Questo segnerà anche la prima volta che Momoa scrive per la televisione. In precedenza ha co-sceneggiato, diretto e interpretato il film “Road to Paloma”, uscito nel 2014. E ancora, insieme all’inseparabile Pa’a Sibbett, ha scritto la storia per il film in uscita “The Last Manhunt”. In ultimo, ha recitato nel film “Braven”nel 2018, sempre scritto a quattro mani con Pa’a Sibbett.

Momoa è noto per i suoi ruoli in spettacoli come “Il Trono di Spade”, “Frontier” e “See”, nonché per film come “Aquaman” e “Justice League”, “Dune” e “The Bad Batch”.

Mina Franza

5/04/2022