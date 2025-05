Jason Momoa in trattative per il nuovo film di Street Fighter: il cast si arricchisce

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per il nuovo adattamento cinematografico di Street Fighter cresce con l’entrata in scena di Jason Momoa, attore noto per i suoi ruoli in produzioni di grande successo. Secondo le ultime notizie diffuse da Deadline, Momoa sarebbe in fase di trattativa per unirsi a un cast che include nomi di spicco come Andrew Koji, Noah Centineo e Roman Reigns. Questo progetto, prodotto da Legendary Entertainment, promette di portare sul grande schermo uno dei franchise videoludici più amati di sempre.

I dettagli sul film e la sua produzione

Attualmente, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Legendary Entertainment riguardo al film di Street Fighter, e i dettagli sulla trama rimangono avvolti nel mistero. Tuttavia, è noto che la regia sarà affidata a Kitao Sakurai, regista di Bad Trip, che subentra dopo l’abbandono dei fratelli Danny e Michael Philippou, inizialmente coinvolti nel progetto nel 2023. La collaborazione con Capcom, la storica casa di sviluppo giapponese, garantirà un legame diretto con il materiale originale, promettendo un adattamento che rispetti l’eredità del videogioco.

Street Fighter, lanciato per la prima volta nel 1987, ha rivoluzionato il genere dei giochi di combattimento, diventando un punto di riferimento per gli appassionati. La serie si concentra su combattimenti tra lottatori provenienti da diverse nazioni, spesso in un contesto di torneo internazionale organizzato dal temuto M. Bison e dalla sua organizzazione criminale, Shadaloo. Con oltre 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il franchise ha dimostrato di avere un impatto duraturo nel panorama videoludico.

I membri del cast e i loro progetti futuri

Il cast del film si sta delineando con nomi di grande rilievo. Andrew Koji, noto per le sue interpretazioni in Warrior, Gangs of London e Boy Kills World, è atteso su Prime Video con la serie Haven e sarà protagonista della nuova produzione Tubi Worth the Wait. La sua versatilità e il suo talento lo rendono una scelta interessante per il progetto.

Jason Momoa, reduce dal successo globale di Un film Minecraft, che ha sfiorato il miliardo di dollari al botteghino, ha in programma una serie di progetti entusiasmanti. Tra questi, la serie Apple Chief of War, il cinecomic Supergirl: Woman of Tomorrow, dove interpreterà Lobo, Dune: Messiah e la commedia action The Wrecking Crew, in cui reciterà al fianco di Dave Bautista. La sua presenza nel film di Street Fighter potrebbe aggiungere un ulteriore livello di attrattiva per il pubblico.

Roman Reigns, noto per la sua carriera nella WWE e per il suo ruolo in Fast & Furious: Hobbs & Shaw, completa un cast già promettente. La sua esperienza nel mondo del wrestling potrebbe portare una dimensione unica ai combattimenti sul grande schermo, rendendo il film ancora più coinvolgente per i fan del franchise.

L’attesa per il film e le aspettative del pubblico

Con un cast così variegato e talentuoso, le aspettative per il nuovo film di Street Fighter sono alte. I fan del videogioco sperano in un adattamento che catturi l’essenza del franchise, mantenendo intatti gli elementi che lo hanno reso iconico nel corso degli anni. La combinazione di un regista innovativo come Kitao Sakurai e un cast di attori affermati potrebbe portare a un risultato finale che soddisfi sia i nuovi spettatori che i veterani del gioco.

Il progetto di Legendary Entertainment rappresenta un’opportunità unica per rivitalizzare un classico e presentarlo a una nuova generazione. Con la produzione che continua a prendere forma, i fan possono solo attendere con ansia ulteriori aggiornamenti su questo attesissimo adattamento cinematografico.

