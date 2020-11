Jason Momoa e il video commovente per il bambino malato

Jason Momoa è un vero e proprio gigante buono. Lo dimostra il video che sta ormai diventando virale. L’attore ha sorpreso un suo superfan, Danny Sheehan, con una videochiamata, dimostrandosi un eroe non solo sullo schermo ma anche nella vita reale.

Jason Momoa: i piccoli gesti che fanno bene al cuore

Jason Momoa da eroe sullo schermo si è trasformato in un grande amico e sostegno per un suo piccolo fan anche solo per un momento, chiamando un piccolo fan direttamente al telefono con una videochiamata.

Danny Sheenan, un bambino di 7 anni malato di cancro qualche giorno fa aveva ricevuto in dono un’action figure di Aquaman.

Nel video il ragazzino ha scartato il regalo con eccitazione gridando: “Adoro Aquaman!” aggiungendo che è il suo personaggio preferito. Momoa, venuto a conoscenza del fatto ha effettuato la videochiamata pubblicandola su Instagram, facendole fare così il giro del mondo, dove si può vedere la reazione entusiasta e commovente del piccolo.

A Sheehan è stato diagnosticato il Pineoblastoma, una forma rara e aggressiva di cancro al cervello, nel gennaio 2017. Da allora, ha combattuto coraggiosamente la malattia con il grande sostegno dei suoi genitori e della comunità.

Jason Momoa ha scritto su Instagram

“Quindi volevo solo ringraziare la community, gli amici e la famiglia su Instagram per avermi contattato e mostrato questo bellissimo ragazzo Danny che sta attraversando la chemio e ha il cancro. Ho visto il suo video online che mi ha fatto venir voglia di mettermi in contatto e chiamarlo e passare un po’ di tempo a parlare con lui…”

La pagina Facebook di 4TheLoveofDanny di Sheehan ha pubblicato la sua reazione: “Grazie per aver fatto questa chiamata e per aver reso Danny il bambino più felice di sempre – non vede l’ora di cavalcare i delfini con #AQUAMAN !! ❤️ E un enorme grazie a tutti coloro che hanno condiviso il video di D e hanno reso totalmente possibile l’apparentemente impossibile che incontrasse il suo eroe supereroe! Il cuore di mia madre scoppia di gioia, gratitudine e amore “.

23/11/2020