Jason Mamoa con le corna nelle prime foto del film “Slumberland”

Le prime foto pubblicate del nuovo film fantasy “Slumberland rivelano il particolare costume indossato dall’attore Jason Mamoa

Netflix pubblica le prime foto di Jason Mamoa in Slumberland

No, you’re not dreaming—that’s Jason Momoa with a full set of horns. Here’s a sneak peek behind the scenes at SLUMBERLAND, a new adventure story about an eccentric outlaw (Momoa) who guides a young hero (Marlow Barkley) through a secret dreamworld. Coming to Netflix in 2022. pic.twitter.com/QZIaQbk7HM — NetflixFilm (@NetflixFilm) April 6, 2021

Tra Aquaman e Khal Drogo, Jason Momoa ha già incarnato una serie di personaggi epici e memorabili. La scorsa primavera, è stato confermato che l’attore avrebbe prestato le sue capacità a “Slumberland”, l’imminente adattamento Netflix dell’iconica storia Little Nemo in Slumberland. I dettagli che circondano il film in uscita sono stati relativamente pochi, ma per fortuna ora sappiamo ciò che ci comporterà. Netflix ha infatti pubblicato due foto del film che mostrano il costume non convenzionale di Momoa, completo di un set di corna in testa. Insieme alle foto la conferma che “Slumberland” sarà rilasciato da Netflix nel 2022.

Slumberland: la trama

Il film, basato sul fumetto e sul cartone omonimo, segue la storia di una giovane ragazza di nome Nema, che, con l’aiuto di una gigantesca creatura mostruosa, viaggia in un mistico mondo dei sogni alla ricerca del padre scomparso. Jason Momoa interpreterà la creatura, il cui nome è Flip, ed è descritta come una “creatura alta nove piedi che è metà uomo e metà bestia, ha il pelo ispido e lunghe zanne ricurve“. La creatura dovrebbe essere creata utilizzando CGI e il film, secondo quanto riferito, avrà un budget piuttosto elevato per farlo.

La filmografia di Francis Lawrence include “Constantine”, gli ultimi tre film di “Hunger Games”, “Io sono Leggenda” (I Am Legend) e “Red Sparrow”. In precedenza ha diretto Momoa in “See”. Il film sarà scritto da David Guion e Michael Handelman, che in precedenza ha scritto “A Cena con un cretino” (Dinner for Schmucks) e “Notte al Museo: il Segreto del Faraone”. Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready saranno dietro la produzione grazie alla Chernin Entertainment, che sta anche sviluppando un film su Hourman per la DC Films.

Francesca Reale

06/04/2021