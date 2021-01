Jared Leto non trova più il suo premio Oscar

La confessione di Jared Leto al “The Late Late Show with James Corden”

Jared Leto non ha la più pallida idea di dove sia finita la statuetta

Sette anni fa, Jared Leto vinse il premio più importante che un attore possa ottenere: l’Oscar. L’attore si aggiudicò l’ambito premio come miglior attore non protagonista grazie alla sua interpretazione nella pellicola “Dallas Buyers Club”, pellicola che valse il premio Oscar anche al protagonista Matthew McConaughey. Pochi giorni fa Leto, durante il “Late Late Show” presentato da James Corden, ha confessato di aver perso la preziosa statuetta.

L’attore si è accorto della perdita dopo un trasloco

“Ho scoperto che manca da, tipo, tre anni” ha confessato Leto a Corden. “Non lo sapevo. Avevo cambiato casa a Los Angeles e quando ci siamo trasferiti è semplicemente, magicamente, scomparso. Potrebbe essere da qualche parte, ma tutti l’hanno cercato dappertutto. Spero che sia in buone mani, ovunque sia, Ma, sì, non lo vediamo da un po’ di tempo” ha confessato Leto.

“Non è il genere di cosa che qualcuno getta accidentalmente nella spazzatura” ha continuato l’attore. “Spero che chiunque ce l’abbia adesso se ne curi, ricordo ancora la notte in l’ho preso, l’ho passato a così tante persone che non l’ho visto per metà della serata”. Nel 2021 vedremo Leto come protagonista del film “The Little Things”. Inoltre lo rivedremo nei panni del Joker nella director’s cut di “Justice League” diretto da Zack Snyder. L’uscita del cinecomic “Morbius”, in cui Leto interpreta l’antieroe vampiresco Marvel, è slittata al 2022.