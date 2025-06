Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano in Quel pazzo venerdì: il sequel promette risate e sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per il ritorno di due icone della commedia: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Le attrici riprendono i loro ruoli di Tess e Anna Coleman nel sequel ufficiale di “Quel pazzo venerdì“, intitolato “Sempre più pazzo“. Disney ha recentemente rilasciato un nuovo trailer che anticipa le avventure esilaranti e le situazioni imprevedibili che caratterizzeranno questo atteso seguito.

La trama del sequel: un matrimonio e uno scambio di corpi a quattro

In “Sempre più pazzo“, la trama si complica ulteriormente rispetto al film originale del 2003. Anna, interpretata da Lindsay Lohan, è in procinto di sposarsi, ma le tensioni familiari emergono tra la figlia di Tess, interpretata da Julia Butters, e la futura figliastra Lily, figlia del compagno Eric, interpretato da Manny Jacinto. La serenità della nuova famiglia allargata è messa a dura prova, creando un contesto perfetto per il caos.

Durante l’addio al nubilato di Anna, un incontro con una misteriosa cartomante, interpretata da Vanessa Bayer, introduce un elemento di magia e destino. Quando un fulmine colpisce, le dinamiche familiari subiscono una svolta inaspettata. Questa volta, non solo Tess e Anna sono coinvolte nello scambio di corpi, ma anche le giovani generazioni: la nonna si ritrova nel corpo dell’adolescente, mentre madre e figlia si scambiano i ruoli. Questo scambio “a quattro” genera una serie di situazioni comiche e surreali, promettendo di intrattenere il pubblico con un mix di risate e colpi di scena.

Un cast di ritorno e nuove aggiunte

Il film riunisce il cast originale, con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan che tornano a interpretare i loro iconici personaggi. La presenza di Julia Butters e Sophia Hammons, nei ruoli delle nuove generazioni, porta freschezza alla storia, mentre Manny Jacinto aggiunge un tocco di modernità come il futuro patrigno. La regia è affidata a Nisha Ganatra, nota per il suo lavoro in “Late Night” e “Welcome to Chippendales“, e la sceneggiatura è scritta da Elyse Hollander, promettendo un equilibrio tra comicità e emozioni.

Un elemento di nostalgia è rappresentato dall’apparizione di Chad Michael Murray, che riprende il suo ruolo di Jake, il fidanzato di Anna, in una breve ma memorabile comparsa nel trailer. Questo richiamo al passato non solo delizia i fan del film originale, ma sottolinea anche il legame tra le generazioni e l’evoluzione delle dinamiche familiari.

Un film che celebra il passato e guarda al futuro

“Quel pazzo venerdì, Sempre più pazzo” si preannuncia come un film che celebra lo spirito della pellicola originale, aggiornandolo ai giorni nostri. Con il suo mix di comicità, situazioni familiari e un messaggio di accettazione e comprensione, il sequel mira a conquistare sia i fan di lunga data che una nuova generazione di spettatori. La combinazione di elementi nostalgici e nuove storie promette di rendere questo film un’esperienza cinematografica imperdibile.

Con l’uscita prevista, il pubblico attende con ansia di scoprire come si svilupperanno le avventure di Tess e Anna, e quali nuove lezioni di vita emergeranno da questo scambio di corpi che promette di essere tanto divertente quanto toccante.

