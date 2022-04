Jamie Dornan critica l’intervento dei fan nelle scelte dei casting

Secondo quanto riportato da Variety, Jamie Dornan ha espresso il suo dissenso in merito ai giudizi frettolosi dei fan nella possibile assegnazione di ruoli importanti in grandi produzioni.

Jamie Dornan contro i pregiudizi

La scelta di far interpretare il protagonista Christian Grey in “Cinquanta sfumature di grigio” a Jamie Dornan ha provocato reazione accese da parte dei fan del romanzo.

Anche quando Robert Pattinson è stato selezionato dalla Warner Bros. per essere il nuovo Batman, in molti hanno storto il naso. Stesso discorso per Andrew Garfield nel ruolo di Spider-Man, così come per Daniel Craig per il ruolo di James Bond. L’attore si è guadagnato il disprezzo dei fan come nuovo 007 mesi prima che “Casino Royale” dimostrasse che chi non lo vedeva in quei panni si sbagliava. Sembra che gli attori non riescano a ricevere l’approvazione ogni volta che vengono scelti per ruoli prestabiliti, e Jamie Dornan ne è più che stanco.

“Il pregiudizio è una fottuta malattia”, ha recentemente detto Dornan a Esquire sul contraccolpo dei fan agli annunci di casting di alto profilo. “È una malattia in tutta la nostra cultura. Nel mio lavoro, certo. Ma in generale, le persone giudicano […] ed è molto triste. Guarda la reazione quando Rob è stato scelto per interpretare Batman. Era per il 90% negativa”.

L’attore ha continuato con le seguenti parole

“Daniel Craig è stato scelto per interpretare James Bond. […] È stato davvero inquietante vedere la fottuta rabbia velenosa che le persone hanno per le decisioni sul casting. E poi indovina un po’? Daniel Craig è fottutamente brillante e cambia l’intera energia di Bond.

Tornando a Pattinson, Dornan ha aggiunto: “E tutti gli oppositori adorano quello che Rob ha fatto con Batman”.

Sebbene Craig sia ampiamente considerato uno dei migliori interpreti di Bond della storia, i fan inizialmente odiavano l’idea che l’attore dai capelli biondi assumesse il ruolo di 007. Come ha detto a Entertainment Weekly il direttore del casting di Bond, Debbie McWilliams, l’anno scorso: “La reazione all’assegnazione del ruolo di Bond a Daniel è stata incredibilmente negativa, devo dire. La risposta della stampa è stata terribile e mi sono sentito così dispiaciuto per lui, ma in un modo divertente penso che lo abbia quasi spronato a fare del suo meglio per dimostrare a tutti che si sbagliavano. Per tutto il film, sono emerse cose su [come] non poteva camminare e parlare, non poteva correre, non poteva guidare un’auto correttamente, così tante cose che erano completamente e totalmente false”, McWilliams ha aggiunto. “E ha semplicemente tenuto la testa bassa, ha continuato il lavoro e poi è uscito il film e tutti hanno detto, ‘Oh wow, penso che dopotutto ci piaccia abbastanza.'”

Per quanto riguarda Jamie Dornan, da quando ha dismesso i panni di Christian Grey, ha per lo più evitato i principali franchise in studio. L’attore è apparso di recente nel film vincitore dell’Oscar “Belfast” di Kenneth Branagh.

Roberta Rosella

22/04/2022