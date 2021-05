Jamie Bell è l’ultima star di “The Shining Girls” di Apple TV +. L’attore si unirà a Elisabeth Moss e Wagner Moura per la serie che sarà adattata da Silka Luisa. Nonché prodotta da Leonardo Di Caprio attraverso la sua Appian Way Productions.

Jamie Bell nel thriller fantascientifico di Apple TV

Basato sul libro bestseller di Lauren Beukes, “The Shining Girls” è un thriller di fantascienza su un serial killer a Chicago negli anni ’30 che si imbatte in un dispositivo che viaggia nel tempo. L’assassino deve uccidere “ragazze splendenti”, o giovani donne brillanti piene di potenziale, per continuare a viaggiare nel tempo. Le circostanze cambiano quando una delle sue vittime, Kirby Mazrachi, sopravvive e inizia a reagire. Moss è stato scelto per il ruolo di Kirby, quindi sembra probabile che Bell sia stato scelto come serial killer.

Questa sarà la serie di debutto di Luisa, una nuova arrivata con solo pochi crediti passati a suo nome. Sarà una vera impresa adattare un’opera che viaggia nel tempo come “The Shining Girls”, ma con un team di produzione eccezionale e un cast dietro di lei, questo potrebbe essere un altro successo per Apple TV +.

Un serial killer che viaggia nel tempo

Bell è una grande aggiunta al cast, che sta uscendo da una meravigliosa performance nella serie di Amazon appena uscita “Without Remorse”. È stato anche scelto per il ruolo dell’icona della danza Fred Astaire al fianco di Margaret Qualley nei panni di Ginger Rogers nel prossimo biopic “Fred & Ginger”, e ha appena finito di girare “Surrounded”, un western con Letitia Wright e Michael K. Williams. Bell e il suo co-protagonista Michael B. Jordan stanno sicuramente compensando i deludenti “Fantastici Quattro” con le loro grandi scelte di progetto, poiché “The Shining Girls” sembra un’ottima occasione per il pubblico di vedere un altro lato della recitazione di Bell.

Moss è stato assegnato al progetto nell’estate del 2020 e non abbiamo ricevuto una nuova informazione fino a febbraio 2021 con il casting di Moura. Si dice che la produzione inizi questa estate a Chicago, quindi speriamo di non dover aspettare a lungo per la serie.

Maria Bruna Moliterni

11 ⁄ 05 ⁄ 2021