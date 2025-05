James Wan riaccende le speranze per un film sul Crooked Man nell’universo di The Conjuring

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’universo cinematografico di The Conjuring continua a suscitare interesse tra i fan del genere horror. Tra i personaggi che hanno colpito l’immaginario collettivo, spicca il Crooked Man, apparso per la prima volta in “The Conjuring – Il caso Enfield“. Nonostante le incertezze riguardo a un film dedicato a questo inquietante personaggio, James Wan, il creatore del franchise, ha recentemente rivelato di non aver abbandonato l’idea di realizzare uno spin-off.

Il progetto iniziale e l’emergere di The Nun

Nel 2017, James Wan aveva annunciato l’intenzione di sviluppare un film incentrato sul Crooked Man, un personaggio che ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua presenza inquietante e il suo design affascinante. Tuttavia, il progetto ha subito un cambio di rotta quando il personaggio di The Nun ha preso il sopravvento, diventando il fulcro di un altro spin-off di successo. Nonostante ciò, Wan ha mantenuto viva la speranza di portare sul grande schermo la storia del Crooked Man, un personaggio che, secondo molti, meriterebbe un approfondimento narrativo.

Le dichiarazioni di James Wan

In un’intervista con Entertainment Weekly, Wan ha condiviso i suoi pensieri riguardo a un possibile film sul Crooked Man. Ha affermato: “Ho ancora un film in testa che mi piacerebbe tantissimo e spero di fare un giorno, vedremo”. Questa dichiarazione ha riacceso l’interesse dei fan, che continuano a contattarlo per esprimere il loro desiderio di vedere un film dedicato a questo personaggio. Wan ha anche sottolineato l’importanza di ascoltare il pubblico: “Ci sono ancora dei fan che di tanto in tanto mi contattano e ci pregano di fare un film sul Crooked Man“.

La visione di un film dark e bizzarro

Quando si parla di come potrebbe essere un film dedicato al Crooked Man, Wan ha espresso l’intenzione di esplorare il sottogenere della fiaba dark, rendendo la storia più bizzarra e unica. L’idea è di creare un’atmosfera distintiva all’interno dell’universo di The Conjuring, in modo che ogni film possa avere il proprio sapore e non sembrare una mera ripetizione degli altri. Questo approccio potrebbe portare a una narrazione più ricca e variegata, capace di attrarre non solo i fan del franchise, ma anche un pubblico più ampio.

L’universo di The Conjuring e i suoi spin-off

L’universo di The Conjuring è composto da una serie di film che hanno riscosso un notevole successo al botteghino. Ogni pellicola ha contribuito a costruire un mondo condiviso di storie horror, con personaggi iconici come Annabelle e La Suora. Attualmente, il nono film della serie è previsto per il rilascio e si prevede che concluderà la prima fase del franchise, aprendo la strada a nuove avventure e spin-off. La continua espansione di questo universo cinematografico dimostra l’interesse persistente del pubblico per storie di paura e soprannaturale, rendendo il Crooked Man un candidato ideale per un futuro progetto cinematografico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!