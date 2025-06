James Spader torna come Ultron nella nuova serie Vision: anticipazioni e dettagli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La prossima serie televisiva “Vision”, che avrà come protagonista il personaggio di Visione interpretato da Paul Bettany, si prepara a svelare nuovi sviluppi intriganti nell’universo Marvel. Con il ritorno di James Spader nel ruolo di Ultron, i fan sono in attesa di scoprire come si intrecceranno le storie di questi due personaggi iconici. Le informazioni trapelate nelle ultime settimane offrono uno sguardo affascinante su ciò che ci attende, con dettagli che promettono di arricchire ulteriormente la narrativa già complessa dell’universo Marvel.

Il misterioso ritorno di Ultron

Il ritorno di Ultron, il temibile villain apparso in “Avengers: Age of Ultron”, ha suscitato un notevole interesse tra i fan. Fino ad ora, le circostanze che hanno portato a questa resurrezione sono rimaste avvolte nel mistero. Tuttavia, il noto insider di settore Daniel Richtman ha rivelato alcune informazioni chiave riguardanti la trama di “Vision”. Secondo le sue fonti, Visione si recherà a Madripoor, un luogo ricco di storia e significato nell’universo Marvel, alla ricerca dei suoi ricordi e della sua umanità. Qui, il personaggio incontrerà Ultron in una forma umana, aprendo la strada a nuove dinamiche e conflitti.

La scelta di ambientare parte della storia a Madripoor non è casuale. Questo luogo è noto per essere un rifugio per personaggi ambigui e pericolosi, e potrebbe rivelarsi un terreno fertile per lo sviluppo della trama. La presenza di Ultron in forma umana suggerisce che il villain potrebbe aver trovato un modo per sopravvivere agli eventi di “Avengers: Age of Ultron”, creando un nuovo corpo per sé e per altre intelligenze artificiali. Questo scenario apre a numerose possibilità narrative, lasciando spazio a congetture su come si evolverà la storia.

Possibili sviluppi della trama

Con l’incontro tra Visione e Ultron, si aprono diverse strade per la trama di “Vision”. Una delle ipotesi più intriganti è che Ultron possa offrire a Visione l’opportunità di diventare umano, un tema che si intreccia con le questioni di identità e umanità già esplorate in “WandaVision”. Madripoor, con la sua reputazione di rifugio per androidi e personaggi in cerca di redenzione, potrebbe rappresentare un contesto ideale per questo tipo di sviluppo.

Inoltre, si vocifera che la serie potrebbe riportare in scena Sharon Carter, nota anche come Power Broker. La sua presenza a Madripoor potrebbe aggiungere ulteriori strati di complessità alla trama, creando alleanze e conflitti inaspettati. Con tutti questi elementi in gioco, i fan possono aspettarsi una narrazione ricca di colpi di scena e sorprese.

Il cast e i nuovi personaggi

Oltre ai ritorni di Paul Bettany e James Spader, il cast di “Vision” si arricchisce di nuovi volti. T’Nia Miller è stata scritturata per interpretare Jocasta, un personaggio che potrebbe avere un ruolo significativo nella storia. Inoltre, Kerry Condon ed Emily Hampshire forniranno le voci rispettivamente a F.R.I.D.A.Y. e E.D.I.T.H., due intelligenze artificiali che hanno già fatto la loro comparsa nell’universo Marvel.

Ruaridh Mollica è stato scelto per interpretare un personaggio misterioso, che secondo alcune voci potrebbe essere Tommy Maximoff, il figlio di Wanda Maximoff. L’introduzione di nuovi personaggi e la loro interazione con Visione e Ultron promettono di arricchire ulteriormente la trama, rendendo “Vision” una serie da non perdere per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

Con l’uscita imminente della serie, l’attesa cresce e i fan sono pronti a scoprire come si svilupperanno le storie di Visione e Ultron, in un contesto che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese.

