James Gunn svela il futuro di Superman: i mutandoni rossi tornano nel DC Universe

Il regista e sceneggiatore James Gunn ha recentemente rivelato dettagli interessanti sul nuovo film di Superman, in particolare riguardo alla questione dei famosi mutandoni rossi. In un’intervista con Fandango, Gunn ha discusso delle scelte stilistiche e narrative che caratterizzeranno il personaggio, sottolineando l’importanza di mantenere alcuni elementi iconici, anche in un contesto moderno.

La questione dei mutandoni rossi

Durante l’intervista, James Gunn ha spiegato che la decisione di includere i mutandoni rossi sopra il costume di Superman è stata oggetto di un intenso dibattito. Inizialmente, il regista era propenso a seguire l’esempio di Zack Snyder, che aveva scelto di non utilizzare questo elemento nei suoi film precedenti, come “Man of Steel” e “Batman v Superman“. Tuttavia, la conversazione con David Corenswet, l’attore che interpreterà Superman, ha cambiato le carte in tavola.

Gunn ha rivelato: “Una delle domande più importanti era: avremmo usato il mutandone? Ho parlato con Zack Snyder, che mi ha detto: ‘Sai, ho provato un miliardo di versioni diverse con i mutandoni, ma non mi hanno mai convinto e alla fine ho rinunciato’. E io personalmente la pensavo esattamente allo stesso modo”. Nonostante le sue iniziali riserve, il regista ha deciso di esplorare entrambe le opzioni grazie all’insistenza di Corenswet.

Il parere di David Corenswet

David Corenswet ha condiviso il suo punto di vista sulla questione, affermando che l’idea di utilizzare i mutandoni rossi potrebbe sembrare ridicola, ma ha anche suggerito che questo aspetto potrebbe avere un significato più profondo. “Il problema è che sembrano un po’ ridicoli. Stavi cercando un modo per renderli fighi o che ci fosse una spiegazione per farglieli indossare, volevi che avessero una loro funzione”, ha spiegato l’attore.

Corenswet ha proposto che i mutandoni potessero essere visti come un elemento di umorismo, un modo per sminuire la potenza di Superman. “Forse dovrebbero sembrare un po’ ridicoli. Forse il motivo per cui li indossa è per sembrare un po’ ridicolo. In pratica per sminuire la sua vera potenza”, ha aggiunto.

Un Superman più accessibile

Gunn ha sottolineato che nella nuova versione del DC Universe, Superman sarà rappresentato in modo diverso rispetto al passato. “In questa versione del DCU, tutti sanno che è un alieno. Spara raggi dagli occhi. Può abbattere le cose con il respiro. È una creatura terrificante”, ha affermato il regista. Tuttavia, ha anche evidenziato l’importanza di rendere il personaggio più accessibile, soprattutto ai bambini.

“Superman piacciono molto i bambini, gli esseri umani e le persone in generale. Non vuole che i bambini abbiano paura di lui”, ha spiegato Gunn. La scelta di mantenere i mutandoni rossi, quindi, non è solo una questione estetica, ma un tentativo di conferire al personaggio un’aria più simpatica e amichevole.

La data di uscita e le aspettative

Il film di Superman, che promette di portare il personaggio in una nuova era, è atteso nelle sale il 9 luglio 2025. Con il ritorno di elementi iconici come i mutandoni rossi, i fan sono curiosi di scoprire come Gunn e il suo team interpreteranno il supereroe. Il trailer ufficiale, già disponibile, ha suscitato un notevole interesse, lasciando presagire un mix di azione, umorismo e una nuova visione del leggendario personaggio.

