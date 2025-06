James Gunn svela dettagli sul nuovo film di Superman e il suo universo cinematografico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il regista James Gunn ha recentemente confermato di essere al lavoro su un nuovo film dedicato a Superman, il quale potrebbe includere il tanto atteso crossover con Batman, di cui si vocifera da diverse settimane. In un’intervista rilasciata a Fandango, in concomitanza con il lancio del trailer ufficiale, Gunn ha fornito interessanti retroscena sul contesto in cui si sviluppa la storia del supereroe.

Superman nel DCU: un eroe già affermato

Secondo quanto rivelato da James Gunn, nel nuovo universo cinematografico DC , Superman è attivo da tre anni. Il suo debutto in costume risale a giugno 2022, come indicano i giornali promozionali del Daily Planet, pubblicati da Warner Bros e datati giugno 2025. Questo dettaglio è particolarmente significativo, poiché fa riferimento alla storica prima apparizione di Superman in “Action Comics” n. 1, che riporta la data di copertina di giugno 1938.

Gunn ha sottolineato che il film si inserisce in un contesto narrativo più ampio, in cui i supereroi non sono una novità recente. “Stiamo introducendo un mondo completamente nuovo, il che è molto divertente”, ha dichiarato il regista. Questo universo alternativo presenta una realtà in cui i supereroi sono presenti da ben 300 anni, e la trama si concentra su Superman tre anni dopo il suo ingresso nel mondo dei supereroi. Durante questo periodo, la popolazione ha riconosciuto Superman come il metaumano più potente di tutti i tempi.

La Justice Gang: i predecessori di Superman

È interessante notare che Superman non è il primo supereroe a proteggere Metropolis. Prima del suo arrivo, la città era già sotto la protezione della Justice Gang, un gruppo di supereroi aziendali sostenuti dal magnate Maxwell Lord, interpretato da Sean Gunn. La Justice Gang è composta da personaggi noti come Mister Terrific, interpretato da Edi Gathegi, la Lanterna Verde Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion, e la guerriera alata Hawkgirl, interpretata da Isabela Merced.

Questa squadra di supereroi ha già avuto un ruolo attivo nel mantenere la sicurezza di Metropolis, creando un interessante contrasto con l’arrivo di Superman, che si presenta come una figura centrale e dominante nel panorama supereroistico. La presenza della Justice Gang offre spunti narrativi intriganti e pone interrogativi sul ruolo di Superman in un contesto già affollato di eroi.

La data di uscita e le aspettative

Il film di Superman è atteso nelle sale cinematografiche a partire dal 9 luglio prossimo. Con le nuove informazioni rivelate da James Gunn, le aspettative intorno a questo progetto sono cresciute notevolmente. I fan del supereroe e del DCU sono ansiosi di scoprire come il regista intenderà sviluppare la storia e i personaggi, in un contesto che promette di essere ricco di avventure e colpi di scena.

Con il nuovo film, James Gunn si propone di ridefinire il mito di Superman, portando il personaggio in una direzione innovativa e coinvolgente, in grado di attrarre sia i fan storici che le nuove generazioni di spettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!