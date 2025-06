James Gunn risponde ai fan dello Snyderverse: le reazioni al nuovo Superman

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il dibattito attorno al nuovo film di Superman, diretto e sceneggiato da James Gunn, si fa sempre più acceso. I fan dello Snyderverse, legato al lavoro di Zack Snyder, stanno cercando di organizzare una campagna per influenzare negativamente il successo del film, previsto per il 11 luglio. Le reazioni sui social media, in particolare su Reddit, rivelano una frattura profonda tra i sostenitori del passato e quelli del nuovo corso del DC Universe.

La campagna contro il nuovo Superman

Un post su Reddit ha attirato l’attenzione dei fan, invitandoli a unirsi in una sorta di protesta contro il nuovo film di Superman, che vede come protagonista David Corenswet. L’autore del post ha esortato i lettori a “ribellarsi e combattere per lo Snyderverse” nel giorno dell’uscita del film. Le strategie suggerite per sabotare il successo del film includono la diffusione di spoiler, la pubblicazione di recensioni negative e la prenotazione di biglietti senza completare l’acquisto. L’idea è di creare un impatto visibile, ostacolando la vendita dei biglietti e influenzando l’opinione pubblica.

Questa iniziativa riflette un malcontento profondo tra i fan di Zack Snyder, che si sentono traditi dalla nuova direzione intrapresa da Gunn e dal produttore Peter Safran. La frustrazione è palpabile, e molti di loro vedono il nuovo Superman come un “impostore”, un tentativo di cancellare il lavoro di Snyder e il suo universo narrativo.

La risposta di James Gunn

James Gunn ha risposto a queste provocazioni in modo diretto e incisivo. In un’intervista, ha dichiarato: “Penso che sopravviveremo. Non sono certo che le otto persone che ascoltano questo tizio avranno un impatto sul corso degli eventi”. Questa affermazione evidenzia la sua fiducia nel progetto e nel supporto che il film sta ricevendo da parte di un pubblico più ampio.

Gunn ha anche condiviso un aneddoto interessante riguardo a uno degli attori del cast, che si sarebbe mostrato particolarmente sensibile alle critiche online. “Ho un attore che legge ogni cosa online. Non dirò chi è, ma è uno dei cinque protagonisti nel cast di Superman. E questo attore si sconvolge così tanto per quello che le persone dicono”, ha spiegato. Tuttavia, il regista ha cercato di rassicurarlo, sottolineando che la reazione positiva al trailer, che ha raggiunto un tasso di approvazione del 97-98%, dimostra che c’è un forte supporto per il film.

La cultura del dibattito online

La situazione attuale mette in luce un fenomeno sempre più comune nel mondo del cinema e della cultura pop: la polarizzazione delle opinioni sui social media. Mentre alcuni fan si uniscono per sostenere un progetto, altri si mobilitano per criticarlo, creando un ambiente di confronto acceso e spesso tossico. James Gunn ha riconosciuto che è normale avere delle forze in opposizione, affermando che “va bene avere una forza in opposizione di tanto in tanto”.

Il regista ha anche notato come la controversia sia parte integrante del panorama cinematografico contemporaneo. “So semplicemente che ogni volta che esce qualcosa, non importa quanto positivamente venga accolta, ci sarà qualcosa che causa una grande controversia”, ha commentato. Questo riflette una realtà in cui le opinioni si scontrano, e dove il dialogo può facilmente trasformarsi in conflitto.

La campagna contro il nuovo Superman rappresenta quindi non solo un tentativo di sabotaggio, ma anche un sintomo di una cultura del dibattito che si è intensificata con l’avvento dei social media. Mentre il film si avvicina alla sua data di uscita, sarà interessante osservare come questa situazione evolverà e quale impatto avrà sul successo del progetto di James Gunn.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!