James Gunn rimuove una scena di Superman dopo le critiche dei fan: il film esce il 9 luglio

Il regista James Gunn ha recentemente annunciato che una scena controversa di Superman, diventata virale per la sua apparente goffaggine, non sarà inclusa nel film in uscita il 9 luglio 2025. La decisione è stata presa in seguito alle reazioni negative dei fan, che hanno espresso il loro disappunto sui social media. Questo episodio evidenzia l’attenzione di Gunn nei confronti delle opinioni del pubblico e il suo impegno nel migliorare il prodotto finale.

La scena controversa e le reazioni del pubblico

La scena che ha suscitato polemiche era un primo piano del volto di Superman, interpretato da David Corenswet, mentre si sollevava da un avvitamento per evitare delle rocce. Molti fan hanno descritto l’espressione del personaggio come “buffa”, mentre altri hanno notato che gli effetti visivi rendevano il suo volto innaturalmente statico, in contrasto con il movimento dei capelli e del mantello. Queste osservazioni hanno spinto Gunn a rivedere la scena e a decidere di escluderla dal montaggio finale del film.

Interrogato riguardo al trailer, il regista ha chiarito su Threads che non era stata utilizzata grafica computerizzata sul volto di Corenswet. Ha spiegato che l’uso di un grandangolo da vicino può alterare l’apparenza dei volti, mentre il background delle Svalbard era autentico. Nonostante questa difesa iniziale, Gunn ha successivamente riconosciuto che la scena appariva strana e ha optato per la sua rimozione.

La decisione di rimuovere la scena

Con il passare del tempo e la diffusione di nuovi trailer, James Gunn ha ritenuto opportuno rivedere la sua posizione. In un’intervista con Entertainment Weekly, ha spiegato che la scena in questione era stata realizzata con effetti visivi non ancora completati. La parte in cui Superman volava era stata girata con un drone, ma l’integrazione degli elementi non era stata eseguita in modo ottimale. Gunn ha affermato di essere molto critico nei confronti dei trailer e di analizzare ogni inquadratura, ma ha ammesso che in questo caso specifico non aveva prestato la dovuta attenzione.

La rimozione di questa scena dimostra l’impegno di Gunn nel garantire che il film rispetti le aspettative del pubblico e mantenga un alto standard di qualità. La decisione di non includere elementi che potrebbero risultare ridicoli o poco convincenti è un segnale della sua volontà di ascoltare le critiche e migliorare il prodotto finale.

Novità e sorprese nel film Superman

Nonostante l’eliminazione di alcune scene, il film Superman, previsto per il 9 luglio, promette di riservare sorprese ai fan. James Gunn ha confermato che ci saranno “altri personaggi che appariranno in Superman e che non sono ancora stati annunciati”. Questo ha alimentato le speculazioni su chi potrebbero essere questi nuovi volti, con particolare attenzione alla presenza di Supergirl, interpretata da Milly Alcock, la cui partecipazione è stata oggetto di vari rumor.

Il cast ufficiale del film include nomi di spicco come Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult come Lex Luthor, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Nathan Fillion come Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nel ruolo del villain Metamorpho. Inoltre, Sara Sampaio interpreterà Eve Teschmacher, l’assistente e amante di Lex Luthor, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell daranno vita a Ma e Pa Kent.

Questo mix di personaggi e la promessa di nuove sorprese rendono Superman uno dei film più attesi dell’estate 2025, suscitando grande curiosità tra i fan del genere.

