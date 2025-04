James Gunn porta il suo talento dalla Marvel alla DC: ecco gli attori che lo seguono

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

James Gunn, noto per il suo lavoro nel Marvel Cinematic Universe con la trilogia dei Guardiani della Galassia, ha intrapreso una nuova avventura nel DC Universe. Questo passaggio segna un’importante transizione per il regista, che ha mantenuto un legame con il suo passato, portando con sé ben 14 attori che hanno già lavorato con Marvel. La curiosità cresce attorno a quali personaggi e storie verranno esplorati nel nuovo corso della DC, mentre si attende di scoprire se alcuni villain di grande impatto faranno parte di questo universo.

Gli attori Marvel nel nuovo DC Universe

Mentre David Corenswet e Rachel Brosnahan, i nuovi volti di Clark Kent/Superman e Lois Lane, non hanno mai avuto esperienze nel Marvel Cinematic Universe, diversi attori con un passato in Marvel si uniscono a Gunn nel suo progetto DC. Tra questi, Pom Klementieff ha confermato di aver avuto colloqui con il regista per un possibile ruolo nel DC Universe. Klementieff è conosciuta per il suo ruolo di Mantis nell’MCU, dove ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione.

Un altro nome da citare è Maria Bakalova, che ha già fatto il suo debutto in Creature Commandos nel ruolo della villain Ilana Rostovic. Bakalova ha anche interpretato Cosmo nell’MCU, dimostrando la sua versatilità come attrice. Isabela Merced, che sarà Hawkgirl in Superman, ha precedentemente interpretato Anya Corazon nell’MCU, portando con sé un bagaglio di esperienza che potrebbe rivelarsi utile nel suo nuovo ruolo.

Nathan Fillion, noto per i suoi camei nell’MCU, si unisce al cast del DC Universe nel ruolo di Guy Gardner nella serie Lanterns. Anche David Harbour, che ha interpretato Red Guardian in Thunderbolts, torna nel mondo dei supereroi come Eric Frankenstein in Creature Commandos. Questi attori non solo portano con sé la loro esperienza, ma anche una certa familiarità con il genere, che potrebbe arricchire il nuovo DC Universe.

Altri volti noti dal Marvel Cinematic Universe

Frank Grillo, che ha interpretato Crossbones nell’MCU, sarà Rick Flag Sr. nel DC Universe, mentre Sean Gunn, fratello di James Gunn, riprenderà il suo ruolo di Maxwell Lord dopo aver interpretato Kraglin e Rocket nei Guardiani della Galassia. Alan Tudyk, che ha doppiato diversi personaggi nell’MCU, tornerà a lavorare con Gunn in Superman, dimostrando la sua capacità di adattarsi a vari ruoli.

Edi Gathegi, noto per il suo ruolo di Darwin nell’MCU, sarà Mr. Terrific, un personaggio di grande importanza nel DC Universe. Nicholas Hoult, che ha interpretato Beast nell’MCU, sarà la nemesi di Superman, Lex Luthor, portando con sé un’interpretazione che promette di essere memorabile.

Jennifer Holland, già presente in vari progetti DC, interpreta Emilia Harcourt e ha anche recitato come Kwol nell’MCU. Michael Rooker, famoso per il suo ruolo di Yondu, sarà Sam Fitzgibbon in Creature Commandos, mentre Linda Cardellini, che ha interpretato Laura Barton nell’MCU, sarà l’avvocato Elizabeth Bates. Infine, Mikaela Hoover, che ha avuto un ruolo minore nell’MCU come Floor, interpreterà Cat Grant.

Le aspettative per il futuro del DC Universe

Con il passaggio di James Gunn alla DC, i fan si chiedono quali saranno le prossime mosse del regista e quali storie verranno raccontate. Ci sono già voci su cinque film DC che sono stati cancellati, e molti sperano che Gunn possa decidere di riportarli in vita. La sua visione creativa e la sua esperienza nel settore potrebbero portare a un rinnovamento del franchise, con storie fresche e personaggi ben sviluppati.

La curiosità cresce attorno a come questi attori, con esperienze diverse nel mondo dei supereroi, si integreranno nel nuovo DC Universe. La transizione di Gunn offre l’opportunità di esplorare nuove dinamiche e relazioni tra i personaggi, creando un universo narrativo ricco di potenzialità. Con l’attesa di scoprire ulteriori dettagli sui progetti futuri, i fan sono pronti a seguire questo nuovo capitolo con entusiasmo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!