James Gunn fa ironia sull’addio di Henry Cavill a Superman, scatenando la reazione dei fan

Da quando James Gunn è stato nominato responsabile dei DC Studios insieme a Peter Safran, il regista ha apportato grosse modifiche al franchise. La scelta più clamorosa è stata fare dietrofront sul ritorno di Henry Cavill come Superman, scatenando l’ira dei fan dell’attore.

James Gunn sembra infatti divertirsi a prendere in giro i fan che lo contestano per la sua decisione su Superman. Tramite Twitter, il regista e produttore ha ironizzato sulle critiche espresse da alcuni fan, rispondendo sarcasticamente a un utente che diceva di rimpiangere Henry Cavill.

Le reazioni dei fan di Superman e il ritorno dello SnyderVerse

Molti fan hanno trovato di cattivo gusto la replica di Gunn, sostenendo che non sia divertente e che “Henry come Superman manca a tutti”. Altri tirano in ballo Zack Snyder, altro beniamino dei fan DC e ormai del tutto avulso dai futuri progetti del franchise. I sostenitori dello SnyderVerse sperano ancora in un sequel di Man of Steel e nuove avventure con Henry Cavill nei panni del supereroe.

Non è la prima volta che James Gunn risponde ironicamente sulla questione Henry Cavill. In passato, aveva preso in giro un fan che si lamentava dell’allontanamento di Cavill, ironizzando sul fatto che avesse scritto male il nome dell’attore.

La faida tra “Snyderiani” e “Gunniani” continua

La faida interna tra i sostenitori di Zack Snyder e quelli di James Gunn sembra destinata ad andare avanti ancora a lungo. Solo quando arriverà nelle sale Superman: Legacy, scritto e diretto dallo stesso Gunn, i fan potranno giudicare se Henry Cavill era e resterà il miglior Uomo d’Acciaio apparso sul grande schermo.

In conclusione

La questione di Henry Cavill e il suo ruolo nel DC Extended Universe è diventata un argomento controverso tra i fan. La presa di posizione di James Gunn riguardo a Cavill ha diviso l’opinione pubblica, portando a una faida tra i sostenitori di Snyder e quelli di Gunn. Tuttavia, solo il tempo e il successo dei futuri film DC potranno determinare se la scelta di non far tornare Cavill come Superman sarà giudicata saggiamente o meno.