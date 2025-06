James Franco riceve il premio alla carriera al BCT di Benevento: un legame con il cinema italiano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il BCT – Festival del Cinema e della Televisione di Benevento ha accolto con grande entusiasmo James Franco, che ha ricevuto il premio alla carriera durante la seconda serata dell’evento. L’attore, noto per le sue numerose interpretazioni e per il suo impegno nel mondo del cinema, ha approfittato dell’occasione per esprimere la sua gratitudine al pubblico e per condividere il suo profondo interesse verso il cinema italiano. Franco ha anche rivelato il desiderio di collaborare con il regista Matteo Garrone, figura di spicco del panorama cinematografico nazionale.

L’ammirazione di Franco per Matteo Garrone

Nel corso della cerimonia, James Franco ha parlato della sua carriera e delle sue esperienze nel settore cinematografico. Ha raccontato come, da giovane, fosse completamente assorbito dal lavoro, trascorrendo lunghe ore sui set. Tuttavia, con il passare del tempo, ha compreso l’importanza di bilanciare la vita professionale con quella personale. “Vorrei davvero girare un film con Garrone, lo considero un regista visionario. L’ho conosciuto e gli ho detto che sarei felice di lavorare con lui”, ha dichiarato l’attore. Franco ha anche accennato a un progetto personale di Garrone, ma ha sottolineato che, se dovesse arrivare una proposta interessante da parte della Marvel, il regista potrebbe prenderla in considerazione.

Franco ha dimostrato di avere una grande stima per il lavoro di Garrone, riconoscendo il suo talento e la sua capacità di raccontare storie profonde e significative. Questo desiderio di collaborazione evidenzia non solo l’apprezzamento dell’attore per il cinema italiano, ma anche il suo impegno a esplorare nuove opportunità artistiche.

L’entusiasmo di Franco per il cinema italiano

Oltre al suo interesse per Garrone, James Franco ha espresso la sua gioia di lavorare in Italia e ha rivelato di essere già in contatto con altri due registi italiani per futuri progetti. Questo entusiasmo per il cinema italiano si riflette anche nel suo recente lavoro in “Hey Joe“, diretto da Claudio Giovannesi. In questo film, Franco interpreta Dean Barry, un veterano americano che torna a Napoli negli anni Settanta per incontrare il figlio mai conosciuto, frutto di una relazione avuta durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il giovane, interpretato da Francesco Di Napoli, è cresciuto in un contesto di criminalità locale e deve affrontare le complessità di un rapporto con un padre assente. La pellicola affronta temi universali come le seconde possibilità e i nuovi inizi, mettendo in luce scelte di cuore e gesti altruistici. Franco ha sottolineato quanto sia significativo per lui lavorare su progetti che trattano argomenti così profondi e umani.

Il premio alla carriera e i riconoscimenti

Il premio alla carriera è stato consegnato a James Franco da Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, noti per il loro ruolo nella serie “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883“. Questo riconoscimento rappresenta un’importante tappa nella carriera dell’attore, che ha saputo conquistare il pubblico e la critica con le sue interpretazioni. La cerimonia ha messo in evidenza non solo il talento di Franco, ma anche la sua dedizione al cinema e il suo desiderio di continuare a esplorare nuove storie e collaborazioni nel panorama cinematografico italiano.

Il BCT di Benevento si conferma così come un’importante piattaforma per la celebrazione del cinema e della televisione, attirando artisti di fama internazionale e promuovendo il dialogo tra culture diverse.

