James Bond: i produttori parlano di Idris Elba per il nuovo Agente 007

Da oltre un decennio i fan del cinema chiedono a gran voce che l’attore Idris Elba diventi il nuovo Agente 007, James Bond. Gran parte di questo clamore è arrivato mentre Daniel Craig era ancora nel bel mezzo del suo incarico come protagonista, ma ora che Craig ha appeso la fondina della pistola al chiodo con “No Time to Die”, c’è un posto libero da riempire.

Tanta la curiosità su chi sarà il prossimo James Bond

“Beh, conosciamo Idris, siamo suoi amici ed è un attore magnifico”

ha rivelato la produttrice Barbara Broccoli,

“Certamente Idris ha fatto parte delle nostre conversazioni, ma è sempre difficile affrontare discorsi del genere quando non si ha ancora un posto libero”

Detto questo, sembra che i produttori non abbiano fretta di nominare un nuovo Bond, mentre Broccoli continua:

“Abbiamo deciso che fino a quando non si concluderà del tutto l’esperienza con “No Time to Die”, non ci penseremo e non parleremo di nessun altro”.

Nonostante l’interesse per Idris Elba, dimostrato dei fan, per interpretare James Bond, l’attore sembra non essere ancora il favorito. L’anno scorso si è saputo che la star della serie “Bridgerton”, Regé-Jean Page, con altri come Henry Cavill e Luke Evans avevano probabilità più alte di ottenere il ruolo di Elba.

“Mi viene in mente Idris Elba”

ha detto la star di “GoldenEye”, Piece Brosnan:

“Idris è una presenza così potente, che secondo me sarebbe davvero un interprete magnifico. Anche se, anche Tom Hardy potrebbe davvero ricoprire il ruolo in maniera strabiliate. Entrambi hanno un grandissimo potenziale”.

Proprio l’anno scorso in un’intervista Elba ha dichiarato fermamente:

“No, non sarò io James Bond”.

21\01\2022

Michela De Paolis