James Bobin in trattative per dirigere l’adattamento di Dragon’s Lair per Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo progetto che promette di riportare in auge uno dei giochi arcade più iconici degli anni ’80. James Bobin, noto regista per il suo lavoro su I Muppet e Muppets 2 – Ricercati della Disney, è attualmente in trattative per dirigere Dragon’s Lair, un adattamento per Netflix di un titolo che ha segnato un’epoca. La notizia è stata confermata da The Hollywood Reporter, accendendo l’interesse di fan e appassionati del genere.

Ryan Reynolds tra i protagonisti e produttori del film

Un nome di spicco coinvolto nel progetto è Ryan Reynolds, che non solo reciterà nel film, ma ricoprirà anche il ruolo di produttore. La produzione di Dragon’s Lair è in fase di sviluppo dal 2020 e ha visto l’impegno di figure di rilievo nel settore. Oltre a Reynolds, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Trevor Engelson di Underground sono tra i produttori. Il team include anche Don Bluth, Gary Goldman e Jon Pomeroy, tutti nomi noti nel panorama dell’animazione e del cinema.

Questo progetto segna il ritorno di Reynolds come attore e produttore dopo le recenti controversie legate a Justin Baldoni e alla causa contro la moglie Blake Lively. La sua presenza nel film è attesa con grande curiosità, soprattutto dopo il successo ottenuto in pellicole come Deadpool e Wolverine, che hanno consolidato la sua reputazione nel mondo del cinema.

Un tuffo nel passato con Dragon’s Lair

Dragon’s Lair è un titolo che ha fatto la storia dei videogiochi, debuttando nel 1983 e conquistando rapidamente il pubblico americano. Questo gioco ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel settore degli arcade, grazie alle sue animazioni in stile cinematografico, frutto del lavoro di Don Bluth. Bluth, in seguito, ha diretto film d’animazione di successo come Fievel sbarca in America e Charlie – Anche i cani vanno in paradiso. La tecnologia innovativa utilizzata, basata su LaserDisc, ha permesso di far progredire la storia in modo unico per l’epoca.

Nonostante il suo successo iniziale, la tecnologia e lo stile di animazione di Dragon’s Lair non sono riusciti a mantenere il passo con l’evoluzione del settore, ma il gioco rimane un ricordo affettuoso per molti. È stato persino citato nella popolare serie Netflix Stranger Things, che ha reso omaggio agli anni ’80. La trama del gioco ruota attorno a Dirk il Temerario, un cavaliere che deve salvare la bella principessa Daphne dalle grinfie del drago malvagio Singe e del mago Mordroc.

La visione di James Bobin per Dragon’s Lair

James Bobin è un regista che ha dimostrato di saper combinare diversi elementi, come commedia, musica e un tocco di emozione, come dimostrato nel reboot dei Muppet del 2011. La sua esperienza con il genere fantasy e per famiglie, come evidenziato nel film d’avventura Dora e la città perduta e nelle serie Disney La misteriosa accademia dei giovani geni e Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, lo rende un candidato ideale per dirigere Dragon’s Lair.

Il suo approccio creativo e la capacità di bilanciare elementi diversi potrebbero portare a un adattamento che non solo rende omaggio al gioco originale, ma riesce anche a catturare l’attenzione di una nuova generazione di spettatori. Con un cast di talento e una produzione di alto livello, Dragon’s Lair potrebbe diventare uno dei titoli più attesi nel panorama cinematografico di Netflix.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!