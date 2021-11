Secondo quanto riportato da Deadline, Jake Gyllenhaal è in trattativa per recitare il ruolo di James Dalton nella nuova versione de “Il duro del Road House“.

Certi cult non passano mai di moda: il remake di “Il duro del Road House” si farà con Jack Gyllenhaal

L’ondata di remake è inarrestabile! La nostalgia in questi ultimi anni la fa sempre più da sovrana e tutto ciò che era anche semi-popolare a un certo punto gli studios hanno deciso che doveva essere rivisitato.

Questo è quello che sta succedendo anche a “Il duro del Road House”, film d’azione del 1989 con protagonista l’attore Patrick Swayze nei panni di un buttafuori che ‘prende a calci nel culo i pessimi clienti’ del bar “Double Deuce” in Missouri.

La MGM sta attualmente sviluppando un remake dell’ormai amato film e sembra che lo studio abbia trovato la sua star di punta in Jake Gyllenhaal.

Douglas Liman (“Senza domani”, 2014) sarà il regista del film. La produzione probabilmente non inizierà nell’immediato futuro, poiché l’attore protagonista Gyllenhaal si sta preparando per girare “The Interpreter” con Guy Ritchie e Douglas Liman sta per girare il suo progetto “Everest”.

“Il duro del Road House” potrebbe essere il prossimo lavoro per entrambi. Secondo quanto riferito, il progetto ha un’alta priorità per la MGM e lo studio sta attualmente incontrando gli scrittori per scrivere una nuova bozza della sceneggiatura.

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo “Il duro del Road House”

Non è stato ancora rivelata la storia che questo remake racconterà. Potrebbe essere un vero e proprio rifacimento del film originale o una versione più moderna della storia e non si sa ancora se Gyllenhaal interpreterà una versione del Dalton di Swayze o se sarà un nuovo personaggio.

Il film originale è stato diretto da Rowdy Herrington con la sceneggiatura di David Lee Henry e Hilary Henkin. Lo storico cast composto da Patrick Swayze, Sam Elliott, Ben Gazzara e Kelly Lynch ha guadagnato poco più di 30 milioni di dollari al botteghino globale con un budget di 15 milioni di dollari. Sebbene non sia stato esattamente un grande successo quando è stato rilasciato per la prima volta, “Road House” è diventato negli anni un cult, guadagnando oltre $ 200 milioni dalle vendite dei media ‘domestici’.

Le ultime apparizioni di Jake Gyllenhaal

Gyllenhaal ha recentemente recitato in “The Guilty” per Antoine Fuqua e Netflix, interpretando un agente di polizia in un call center di emergenza che cerca di risolvere un crimine terrificante dall’altra parte del telefono. Apparirà prossimamente al fianco dell’attore Yahya Abdul-Mateen II in “Ambulance”, il nuovo film di Michael Bay, che uscirà nelle sale il prossimo anno.

Eleonora De Sanctis

11/11/2021