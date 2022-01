Jake Gyllenhaal nel thriller “Cut and Run”

Un nuovo progetto per Jake Gyllenhaal che in “Cut and Run” interpreterà il capobanda di un gruppo di ladri che trascorrono il loro tempo rubando dai superyacht, fuggendo su motoscafi ad alta potenza. Oltre a recitare nel film, Gyllenhaal sta anche producendo con la sua compagnia Nine Stories Productions.

Jake Gyllenhaal in duplice veste di attore e produttore

John Glenn (“Eagle Eye”, “Law Abiding Citizen” e la serie televisiva “SEAL Team”), sta scrivendo la sceneggiatura oltre a produrre. Brian Oliver e Bradley Fischer della New Republic Pictures figurano come produttori. “Cut and Run” si adatta perfettamente al lavoro precedente di Glenn e dalla descrizione sembra che sarà un successo assoluto per chiunque ami un buon film d’azione da gustare insieme ai popcorn.

New Republic Pictures che si occuperà della produzione ha recentemente firmato un primo accordo con Nine Stories, rendendo questa collaborazione un naturale passo successivo. La società di produzione ha tra i suoi titoli “Ambulance” di Michael Bay nelle sale italiane il 24 marzo, con Gyllenhaal al fianco di Yahya Abdul-Mateen (“The Matrix Resurrections”, “Aquaman”) ed Eiza González (“Baby Driver”). New Republic e Nine Stories hanno anche in programma di produrre “Oblivion Song”, un film basato sull’omonima graphic novel di Lorenzo De Felici e Robert Kirkman.

Gli impegni dell’attore

Jake Gyllenhaal è stato recentemente nominato come probabile interprete di “Road House” alla MGM , ma, le notizie sul progetto sono ancora per lo più speculazioni. “Cut and Run” sembra avere un’energia simile ad “Ambulance” in quanto sono entrambi film ad alta velocità progettati per tenere lo spettatore con il fiato sospeso con un’azione quasi ininterrotta. Gyllenhaal reciterà in diversi progetti imminenti, tra cui “The Interpreter”, attualmente in fase di riprese, e “The Division”, “Suddenly” e “Prophet” che sono tutti in pre-produzione.

Sebbene non siano ancora disponibili ulteriori informazioni su “Cut and Run”, incluso un cast aggiuntivo o una data di uscita, possiamo pensare che il film sia pronto per l’anno prossimo.

Fonte: Collider

Roberta Rosella

26/01/2022