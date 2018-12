Secondo quanto riportato da Variety, Jake Gyllenhaal sarà protagonista del remake di “The Guilty”, la cui versione originale è stata scelta per rappresentare la Danimarca nella corsa agli Oscar nella categoria Miglior Film Straniero.

Jake Gyllenhaal nel ruolo di Asger Holm

Jake Gyllenhaal entrerà nel progetto dedicato al remake di “The Guilty”, nel ruolo di Asger Holm, che nella versione danese del film è interpretato da Jakob Cedergren. Una prova davvero importante per il bravo interprete americano che dovrà confrontarsi con la spettacolare performance, premiata al Torino Film Festival, offerta dal collega svedese (naturalizzato danese), sulle spalle del quale regge la maggior parte della pellicola originale.

“The Guilty” è un thriller a altissima tensione, ambientato totalmente in una centrale di polizia dove un poliziotto dovrà cercare in ogni modo di aiutare una donna in pericolo. Asger Holm, personaggio principale della storia, è un agente che, a causa del suo comportamento, è stato relegato a rispondere, insieme ai colleghi più anziani, ai numeri d’emergenza del centralino della polizia. Il suo stato d’animo per questo compito è tutt’altro che felice, la sua è una punizione in vista di un processo che deciderà la sua carriera. L’uomo cambia atteggiamento quando riceve la telefonata di una donna che afferma di essere stata rapita. Asger farà di tutto pur di salvarla, arrivando tuttavia a capire che la situazione è molto più difficile di quel che pensa e che le sue buone intenzioni possono ritorcersi contro se stesso e gli altri.

Jake Gyllenhaal: un’agenda ricca di lavori importanti

Jake Gyllenhaal è stato ospite alcuni giorni fa del Brazil Comic Con per presentare il trailer di “Spider-Man: Far from Home”, nelle sale americane a luglio 2019. Nella nuova avventura dei Marvel Studios Gyllenhaal vestirà i panni di Mysterio, che arriverà in aiuto di Peter Parker per contenere una serie di catastrofi naturali.

Tra i lavori prossimi dell’interprete ricordiamo inoltre: “Rio”, con Michelle Williams e Benedict Cumberbatch, e “Finest Kind” di Brian Helgeland (entrambi in fase di preproduzione; e gli annunciati “The Division” di David Leitch con Jessica Chastain e “The Anarchists vs ISIS” di Daniel Espinosa.

11/02/2018