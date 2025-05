Jai Courtney riaccende le speranze per il ritorno di Captain Boomerang nel DC Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jai Courtney ha recentemente suscitato l’interesse dei fan del DC Universe con dichiarazioni che lasciano aperta la possibilità di un suo ritorno nei panni di George “Digger” Harkness, noto come Captain Boomerang. L’attore, che ha interpretato il personaggio in due film della saga, ha rivelato di aver avuto conversazioni significative con James Gunn, co-responsabile dei DC Studios, riguardo al futuro del suo personaggio. Le sue parole hanno alimentato le speranze di un possibile sequel o di un’apparizione in un progetto futuro.

Le dichiarazioni di Jai Courtney sul suo possibile ritorno

In una recente intervista, Jai Courtney ha condiviso i dettagli di una conversazione avuta con James Gunn, avvenuta poco dopo l’uscita di “The Suicide Squad” nel 2021. Durante questo scambio, l’attore ha messo in evidenza la forza del personaggio di Captain Boomerang, descrivendolo come un elemento chiave dell’universo DC. La risposta di Gunn è stata incoraggiante, suggerendo che le morti nei film non sono sempre definitive. Courtney ha riportato le parole del regista: “Sai che queste regole non si applicano davvero. Solo perché muore qui, non significa che sia sparito per sempre, giusto?”. Queste affermazioni hanno riacceso la speranza nei fan, che desiderano rivedere il villain australiano sul grande schermo.

Courtney ha anche espresso il suo entusiasmo per la possibilità di tornare a interpretare il personaggio, affermando: “Diavolo, sì. Quindi ho ancora speranza. Una parte di me continua a pregare che un giorno torni davvero”. Queste parole dimostrano il forte legame che l’attore ha sviluppato con il suo personaggio e la sua volontà di continuare a esplorare il mondo di Captain Boomerang.

La preparazione di Jai Courtney per il ruolo di Captain Boomerang

L’attore ha rievocato le sue esperienze durante la preparazione per il ruolo di Captain Boomerang, rivelando metodi piuttosto estremi per immedesimarsi nel personaggio. Courtney ha raccontato di come il regista David Ayer lo abbia incoraggiato a tirare fuori il suo “bastardo interiore” per interpretare il folle e sfrontato Boomerang. Per farlo, ha sperimentato diverse tecniche, tra cui l’uso di sostanze allucinogene e un approccio audace alla sua preparazione fisica e mentale. “Ricordo che ho persino preso dei funghi allucinogeni e mi sono rovinato con le sigarette. Era un momento particolare… ero aperto a esplorazioni con antiche medicine vegetali. Perché no?”, ha dichiarato Courtney, evidenziando la sua dedizione al ruolo e la profondità con cui ha cercato di entrare nella psicologia del personaggio.

Questa intensa preparazione ha contribuito a rendere Captain Boomerang un personaggio memorabile e distintivo nel panorama del DC Universe, e il desiderio di Courtney di ritornare a interpretarlo dimostra quanto sia affezionato a questo ruolo.

Il futuro di Captain Boomerang nel DC Universe

Con James Gunn e Peter Safran al comando del nuovo corso del DC Universe, i fan si chiedono se ci saranno sorprese in arrivo, inclusa la possibilità di rivedere Captain Boomerang. Jai Courtney ha già espresso in passato il suo interesse a tornare nel ruolo, affermando di essere pronto per un eventuale ritorno. Nel settembre 2024, in un’intervista a ComicBook, aveva ribadito la sua disponibilità a riprendere il personaggio se ci fosse stata l’occasione.

Nel 2025, l’attore tornerà sul grande schermo con il thriller “Dangerous Animals“, ma il suo legame con il DC Universe rimane forte. I fan attendono con ansia notizie ufficiali riguardo a un possibile ritorno di Captain Boomerang, sperando che le parole di Courtney possano trasformarsi in realtà. Con l’evoluzione del DC Universe sotto la direzione di Gunn e Safran, il futuro del personaggio potrebbe riservare sorprese entusiasmanti.

