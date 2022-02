Jada Pinkett Smith con Queen Latifah in “The Equalizer”

Dopo “Girls Trip” del 2017 Jada Pinkett Smith e Queen Latifah torneranno a lavorare insieme in “The Equalizer” della CBS. Le due interpreti sono apparse insieme anche in “Set It Off” (2016) e “La vita segreta delle api” (2008).

Reunion per Jada Pinkett Smith e Queen Latifah

Un nuovo ruolo per Jada Pinkett Smith che sarà guest star nella serie “The Equalizer” nel ruolo di Jessi Cook, una ladra che deve la sua maestria alla memoria fotografica di cui è dotata. Oltre a essere brillante e la migliore in quello che fa, è anche subdola e imprevedibile. Reclutate brevemente dalla CIA per le sue abilità, Jessie Cook in passato ha svolto una missione insieme a Robyn McCall, dando vita a scene molto divertenti da guardare.

“The Equalizer” è una rivisitazione della serie classica “Un giustiziere a New York”, andata in onda dal 1985 al 1989 con protagonista Edward Woodward nei panni di Robert McCall. In questa nuova versione Queen Latifah veste i panni di Robyn McCall, una donna enigmatica con un passato misterioso che usa le sue vaste capacità di ex agente della CIA per aiutare chi non ha nessun altro a cui rivolgersi. McCall si presenta ai più come una madre single che sta crescendo tranquillamente sua figlia adolescente. Ma per pochi fidati, lei è The Equalizer, un angelo custode anonimo e difensore degli oppressi, tenace nella sua ricerca della redenzione personale.

Oltre a Queen Latifah, “The Equalizer” vede nel cast anche Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Liza Lapira, Adam Goldberg, Laya DeLeon Hayes.

La serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con CBS Studios. I produttori esecutivi includono Andrew W. Marlowe, Terri Edda Miller, Queen Latifah, John Davis, John Fox, Debra Martin Chase, Shakim Compere e Joseph C. Wilson.

Gli ultimi impegni dell’attrice

Jada Pinkett Smith ha recentemente ripreso il ruolo di Niobe in “The Matrix Resurrections” di Lana Wachowski , dopo essere apparsa nel secondo e nel terzo capitolo del franchise di fantascienza, “The Matrix Reloaded” e “The Matrix Revolutions”. In televisione, è presente in “Gotham” della Fox e “Hawthorne” della TNT. Di recente ha firmato per recitare in “Redd Zone”, un nuovo dramma Netflix della sceneggiatrice nominata agli Emmy Kristin Layne Tucker, del regista premio Oscar Matthew A. Cherry e dei Westbrook Studios, la compagnia che ha fondata con il marito Will Smith.

La serie va in onda in Italia su Sky Investigation.

Roberta Rosella

01/02/2022