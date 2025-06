Jacob Elordi: il viaggio nel profondo dell’anima in The Narrow Road to the Deep North

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Jacob Elordi, noto per il suo talento e la sua presenza scenica, sta attualmente lavorando alla miniserie “The Narrow Road to the Deep North“, disponibile su Prime Video. Questa produzione, che ha visto la luce in Australia e Nuova Zelanda ad aprile 2025, è un adattamento del romanzo di Richard Flanagan, vincitore del Booker Prize. La storia si concentra su Dorrigo Evans, un chirurgo e prigioniero di guerra, e affronta temi complessi come l’amore e la sofferenza durante la Seconda guerra mondiale.

Un set emozionante a Captains Flat

Le riprese della miniserie si sono svolte in una ferrovia dismessa nei pressi di Captains Flat, una tranquilla cittadina situata a sud di Canberra. Jacob Elordi e sua sorella Isabella sono stati tra i primi ad arrivare sul set, dove l’attore ha girato alcune scene cruciali del finale. In queste sequenze, il suo personaggio, Dorrigo, si confronta con la vedova di un compagno deceduto in circostanze tragiche durante la prigionia. La scelta della location, con il suo paesaggio suggestivo, ha contribuito a creare un’atmosfera intensa, accentuata dalla luce calda del tramonto.

Isabella, appassionata di fotografia, ha colto l’occasione per immortalare momenti dietro le quinte. “Ci siamo guardati e abbiamo deciso di iniziare a scattare”, racconta. Utilizzando una delle sue macchine fotografiche vintage, ha catturato immagini di Jacob nel suo costume da soldato, creando un legame tra la sua arte e il lavoro del fratello. La loro connessione si riflette nei ritratti, che raccontano una storia di dedizione e passione condivisa.

Il legame tra Jacob e Isabella

Il rapporto tra Jacob e Isabella è profondo e significativo. L’attore descrive sua sorella come “la prima vera artista” che ha incontrato nella sua vita. Isabella ha studiato danza prima di dedicarsi alla fotografia, e la sua influenza è stata fondamentale per Jacob, che ha trovato ispirazione nella sua dedizione all’arte. “Sono stato influenzato dalla sua dedizione all’arte e alla performance”, afferma Jacob, evidenziando come la loro passione comune per la creatività abbia arricchito le loro vite.

Le immagini scattate durante le riprese non solo documentano il lavoro di Jacob, ma rappresentano anche un momento cruciale nella sua carriera. Dopo il successo ottenuto con “Euphoria” e i recenti film “Saltburn” e “Priscilla“, il ritorno a casa per girare “The Narrow Road” ha un significato speciale per lui. La serie è un’opportunità per esplorare un personaggio complesso e sfaccettato, un medico che si confronta con le conseguenze delle sue azioni in un contesto di guerra.

La visione di Justin Kurzel

La direzione di Justin Kurzel, noto per la sua capacità di esplorare tematiche legate alla mascolinità, ha dato vita a una narrazione profonda e coinvolgente. La scelta di Kurzel di valorizzare il personaggio di Dorrigo è evidente: prima della guerra, Dorrigo è un simbolo di giovinezza e bellezza, ma il conflitto lo trasforma, facendolo diventare un uomo segnato dalla colpa e dalle scelte difficili. La rappresentazione di Dorrigo, interpretato da Jacob, offre una riflessione sulla fragilità umana e sulle sfide che si presentano in situazioni estreme.

Odessa Young, che interpreta Amy, la giovane moglie di suo zio, scherza sulla bellezza del suo personaggio, sottolineando come “non si vedano spesso dottori così attraenti”. Questa leggerezza contrasta con il peso emotivo della storia, creando un equilibrio tra momenti di umorismo e dramma. Jacob, attratto dalla possibilità di lavorare con Kurzel, ha visto in questo progetto l’opportunità di realizzare un sogno che coltivava fin da adolescente: girare un film in Australia.

La miniserie “The Narrow Road to the Deep North” promette di essere un’esperienza visiva e emotiva, capace di toccare il cuore degli spettatori e di farli riflettere su temi universali come l’amore, la perdita e la resilienza umana.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!