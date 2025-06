Jackie Chan torna sul grande schermo con il thriller The Shadow’s Edge: tutte le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre attore Jackie Chan, noto per le sue straordinarie performance nel cinema d’azione, è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto cinematografico. Dopo il suo recente ritorno in Karate Kid Legends, Chan non mostra segni di rallentamento nonostante i suoi 71 anni. Il suo prossimo film, intitolato The Shadow’s Edge, è un thriller adrenalinico diretto da Larry Yang, attualmente in fase di post-produzione. Questo progetto sta attirando l’attenzione di diverse case di distribuzione a livello internazionale, promettendo di essere uno dei titoli più attesi del panorama cinematografico.

The Shadow’s Edge: trama e collaborazioni

The Shadow’s Edge rappresenta la seconda collaborazione tra Jackie Chan e il regista Larry Yang, che avevano già lavorato insieme nel film Ride On. Tuttavia, rispetto al precedente lavoro, il nuovo film si presenta con un tono decisamente più teso e spettacolare. Chan interpreta un ex esperto di sorveglianza della polizia di Macao, ora in pensione, che viene richiamato in azione per supportare un team di giovani Investigatori d’élite. La missione che si trovano ad affrontare è ambiziosa: devono sgominare una pericolosa banda criminale specializzata in furti che utilizza tecnologia avanzata.

Questa trama offre un interessante confronto tra le vecchie metodologie investigative e le tecniche digitali più sofisticate, creando un mix di azione e suspense che promette di intrattenere il pubblico. La scelta di Chan per il ruolo principale sottolinea la sua versatilità e il suo carisma, elementi che da sempre lo contraddistinguono nel panorama cinematografico.

Attesa e distribuzione internazionale

The Shadow’s Edge è stato presentato in anteprima al Golden Network Asia, dove ha già suscitato l’interesse di numerosi acquirenti stranieri. La casa di produzione cinese ha concluso diversi accordi per la distribuzione globale del film, evidenziando l’appeal duraturo di Jackie Chan anche al di fuori del mercato asiatico. Questo è un segnale positivo per i fan del cinema d’azione, che attendono con ansia di vedere il film nelle sale.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita, le riprese si sono concluse all’inizio del 2025, alimentando le aspettative per una distribuzione globale entro la fine dell’anno. Resta da vedere se The Shadow’s Edge arriverà anche nelle sale italiane, ma il fatto che il progetto sia pensato anche per il mercato europeo offre buone speranze ai fan del leggendario attore.

Un futuro luminoso per Jackie Chan

Con The Shadow’s Edge, Jackie Chan continua a dimostrare la sua capacità di rimanere rilevante nel mondo del cinema, affrontando nuove sfide e ruoli che mettono in mostra le sue abilità. La sua carriera, che si estende per oltre quattro decenni, è un esempio di dedizione e passione per l’arte cinematografica. La combinazione di azione, dramma e tecnologia nel nuovo film potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella sua già straordinaria carriera, attirando sia i fan di lunga data che le nuove generazioni di spettatori.

In attesa di ulteriori dettagli sulla distribuzione e sull’uscita del film, i fan possono già iniziare a prepararsi per un’altra avventura emozionante con Jackie Chan, un’icona del cinema che continua a sorprendere e intrattenere il pubblico di tutto il mondo.

