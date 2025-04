Jackie Chan riceve il premio alla carriera al Locarno Film Festival 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Locarno Film Festival 2025 si prepara a celebrare una delle figure più emblematiche del cinema mondiale: Jackie Chan. Il maestro delle arti marziali sarà presente il 9 agosto per ricevere il Pardo alla Carriera, un riconoscimento che sottolinea il suo straordinario contributo al mondo del cinema. Con una carriera che si estende per quasi sessant’anni, Chan ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori grazie al suo talento unico e alla sua personalità affascinante.

La carriera di Jackie Chan: un viaggio straordinario

Nato a Hong Kong, Jackie Chan ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Sessanta, lavorando come stuntman e attore in vari film. Tuttavia, è stato nel 1978 che ha raggiunto il grande successo con pellicole come “Il serpente all’ombra dell’aquila” e “Drunken Master“. Questi film hanno segnato l’inizio della sua ascesa come icona delle arti marziali, combinando abilità atletiche straordinarie con un senso dell’umorismo unico.

Nel corso degli anni, Chan ha ampliato il suo repertorio, diventando anche regista di opere cult come “Police Story” e “Armour of God” . La sua capacità di mescolare azione e commedia ha rivoluzionato il genere delle arti marziali, rendendolo accessibile a un pubblico più vasto. Negli anni Novanta, Jackie Chan è diventato la star di film d’azione più popolare in Asia, prima di conquistare Hollywood con il successo di “Rush Hour” nel 1998, che lo ha catapultato a livello globale.

L’omaggio al maestro delle arti marziali

Il premio alla carriera che Jackie Chan riceverà al Locarno Film Festival è un tributo alla sua straordinaria carriera e all’impatto che ha avuto sul cinema. La cerimonia di premiazione si svolgerà la sera del 9 agosto, e Chan avrà l’opportunità di presentare due dei suoi film più iconici: “Project A” e “Police Story” . Queste proiezioni non solo celebrano il suo lavoro come attore, ma anche come regista, evidenziando la sua versatilità e il suo talento nel settore.

In aggiunta, il giorno successivo, il 10 agosto, Jackie Chan parteciperà a una conversazione aperta al pubblico, dove avrà l’opportunità di condividere aneddoti e riflessioni sulla sua carriera e sull’evoluzione del cinema di arti marziali. Questo incontro rappresenta un’occasione unica per i fan di avvicinarsi a una leggenda vivente e di comprendere meglio il suo approccio all’arte cinematografica.

Le parole di Giona A. Nazzaro

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo di Jackie Chan, definendolo una figura chiave del cinema asiatico. Nazzaro ha sottolineato come Chan abbia rimodellato l’immaginario contemporaneo, riscrivendo le regole del cinema hollywoodiano. La sua carriera, iniziata sotto la guida del Maestro Yu Jim-Yuen, ha visto Chan reinventare il cinema di arti marziali, portando una sensibilità unica e un talento comico che hanno ispirato generazioni di cineasti.

La 78esima edizione del Locarno Film Festival, che si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025, promette di essere un evento memorabile, con Jackie Chan come protagonista di una celebrazione che onora non solo il suo lavoro, ma anche l’eredità duratura che ha lasciato nel mondo del cinema.

