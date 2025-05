Jackie Chan parla della trilogia di Rush Hour e anticipa il possibile Rush Hour 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un’intervista video rilasciata a BuzzFeed, Jackie Chan ha condiviso le sue opinioni sulla celebre trilogia di Rush Hour, in vista dell’uscita di Karate Kid: Legends. Chan ha avuto l’opportunità di classificare i film della saga, rivelando dettagli interessanti sul processo di produzione e sul suo rapporto con il co-protagonista Chris Tucker.

La trilogia di rush hour: un successo senza tempo

I film di Rush Hour, interpretati da Jackie Chan e Chris Tucker, hanno segnato un’epoca nel panorama cinematografico, diventando tra i più iconici della carriera di Chan. Tra il 1998 e il 2007, la trilogia ha generato incassi globali per un totale di 849 milioni di dollari, consolidando la sua popolarità tra il pubblico. Ogni film ha contribuito a costruire un legame unico tra i due protagonisti, grazie alla loro chimica sullo schermo e al mix di azione e commedia che caratterizza la saga.

Durante l’intervista, Chan ha espresso alcune riserve nel classificare i film, inizialmente mostrando titubanza. Tuttavia, ha poi condiviso le sue riflessioni, sottolineando come le condizioni di produzione abbiano influenzato il risultato finale. “Il primo film è stato realizzato con pochi soldi e poco tempo, e abbiamo girato come se ci dicessero: ‘Vai, vai, vai’. Il secondo ha avuto un budget maggiore e più tempo a disposizione, mentre il terzo ha visto un eccesso di risorse”, ha spiegato Chan. La sua analisi suggerisce che, a volte, avere troppi soldi e tempo può non essere vantaggioso per il risultato finale.

I numeri della trilogia: incassi e budget

Il primo film, “Rush Hour – Due mine vaganti“, è stato un grande successo, con un budget di 35 milioni di dollari e incassi globali di 244 milioni nel 1998. Il sequel, rilasciato nel 2001, ha visto un incremento del budget a 90 milioni di dollari, riuscendo a incassare 347 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, il terzo capitolo, uscito nel 2007, ha registrato un calo negli incassi, totalizzando 258 milioni di dollari nonostante un budget di 140 milioni. Questo andamento ha portato a una diminuzione del consenso critico per ogni film, con il primo che rimane il preferito di Chan.

Le speranze per rush hour 4

Nel corso del 2022, Jackie Chan aveva accennato a un possibile sviluppo di Rush Hour 4, anche se New Line Cinema non ha mai confermato ufficialmente la produzione di un nuovo capitolo. Chris Tucker, co-protagonista della saga, ha espresso il suo entusiasmo per un eventuale ritorno, affermando di essere pronto a lavorare nuovamente con Chan. “Vedrete un sacco di roba buona in arrivo, ma sarà di un altro livello”, ha dichiarato Tucker. La sua affermazione ha alimentato le speranze dei fan, che attendono con ansia notizie ufficiali riguardo a un nuovo film della saga.

Con la trilogia di Rush Hour che continua a essere un punto di riferimento nel cinema d’azione e commedia, i fan possono solo immaginare cosa potrebbe riservare un quarto capitolo, con la promessa di un’esperienza cinematografica rinnovata e coinvolgente.

