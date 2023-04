Jack Nicholson: la sua privacy è stata violata dalla stampa, ma i fan lo proteggono

Dopo 18 mesi di assenza dalle scene, sono state pubblicate le prime foto di Jack Nicholson, una delle più grandi leggende di Hollywood. L’attore 85enne è stato immortalato sul balcone della sua villa a Beverly Hills con indosso una maglietta arancione e un’aria assonnata.

A gennaio, gli amici intimi di Jack Nicholson avevano espresso preoccupazione per la salute dell’attore, che non era stato visto in pubblico per oltre 18 mesi.

Le foto poco lusinghiere pubblicate giovedì su un tabloid britannico hanno scatenato le reazioni indignate dei fan di Nicholson, che hanno difeso il diritto alla privacy della leggenda di Hollywood. “Quando sei Jack Nicholson e hai 85 anni, puoi vestirti come ti pare”, ha twittato un fan. “Lasciate in pace Jack Nicholson. Ha 85 anni”, ha aggiunto un altro.

Un terzo ha scritto: “Lasciate stare Jack Nicholson. Ha tutto il diritto di vivere la sua vita in pace a 85 anni”.

Una carriera straordinaria

Jack Nicholson è ampiamente considerato uno dei più grandi attori della sua generazione. Ha spesso interpretato eccentrici protagonisti ruba-scena e ha recitato in innumerevoli film cult, tra cui capolavori come Shining (1980) e The Departed (2006). La sua indimenticabile battuta “Eccomi Johnny!” in Shining ha dato vita a uno dei momenti più famosi e spaventosi nella storia del cinema horror.

Nicholson detiene il record di attore maschile più nominato ai Premi Oscar. Ha vinto tre statuette per le sue interpretazioni magistrali e indimenticabili: un paziente ribelle in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), un astronauta in pensione e vicino di casa intrattabile in Voglia di tenerezza (1983), e uno scrittore cinico e misantropo in Come eravamo (1997).

L’ultima apparizione cinematografica di Jack Nicholson risale al film del 2010 Come lo sai, interpretato assieme a Reese Witherspoon, Owen Wilson e Paul Rudd. Nonostante siano passati 12 anni dalla sua ultima prova d’attore, Nicholson rimane una pietra miliare della storia di Hollywood e continua a conservare intatta la sua leggenda.