Ivan Reitman: morto a 75 anni il regista di “Ghostbusters”

Il produttore-regista Ivan Reitman, le cui commedie di grande successo degli anni ’70 e ’80 includevano il blockbuster “Ghostbusters”, è morto nel sonno il 12 febbraio a Montecito, in California. A confermarlo, la sua famiglia. Aveva 75 anni e la causa della morte non è stata rilasciata.

Addio al famoso regista Ivan Reitman

“La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita”

hanno detto i suoi figli, il regista Jason Reitman , Catherine Reitman e Caroline Reitman.

“Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia portato risate e felicità in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre”.

Nato in Cecoslovacchia e cresciuto in Canada (dove ha incontrato per la prima volta giovani fumettisti come i suoi successivi attori Dan Aykroyd e Rick Moranis), Reitman ha fatto la sua prima grande impressione come produttore di “National Lampoon’s Animal House” (1978), commedia di successo che ha presentato la star di “Saturday Night Live” John Belushi al pubblico del grande schermo.

Ghostbusters il grande successo del regista Ivan Reitman

È passato rapidamente alla regia di lungometraggi e i suoi primi due successi hanno portato un altro luminare di “SNL”, Bill Murray, al livello più alto della celebrità del cinema: “Polpette” (1979), e la commedia “Stripes” (1980), con l’attore e sceneggiatore Harold Ramis.

Per quanto formidabili fossero quelle immagini al botteghino, il più grande successo, prodotto e diretto da Reitman, deve ancora arrivare.

Scritto in collaborazione da Aykroyd e Ramis, Moranis e Sigourney Weaver, “Ghostbusters” è il perfetto connubio tra umorismo, saggio ed effetti speciali ad alto budget. La commedia di maggior successo del suo tempo, con un incasso di quasi 229 milioni di dollari a livello nazionale.

Sebbene nessuno dei film successivi di Reitman abbia raggiunto livelli simili al botteghino, ha mantenuto il suo profilo di produttore/regista con una serie di commedie che hanno riconfigurato la carriera dell’eroe d’azione Arnold Schwarzenegger: “Twins” (1988), “Kindergarten Cop” (1990) e “Junior” (1994). Ha anche prodotto le commedie per famiglie “Beethoven” con protagonista San Bernardo.

Nel più grande e nel migliore dei suoi film, Reitman ha trovato un equilibrio insolito tra lo spiegamento di sceneggiature, a volte quasi ossessivo, e l’uso di artisti come Belushi, Aykroyd, Murray e Moranis, che sono emersi nel clima dell’improvvisazione a ruota libera della compagnia di improvvisazione di Chicago Second City, “SCTV” e “SNL”.

La vita di Ivan Reitman

È nato il 27 ottobre 1946 a Komamo, in Cecoslovacchia. Sua madre sopravvisse al campo di sterminio di Auschwitz e suo padre combatté nella resistenza ceca. La famiglia emigrò negli Stati Uniti nel 1950 per sfuggire al regime comunista repressivo del dopoguerra.

Cresciuto a Toronto, ha frequentato la McMaster University di Hamilton, dove ha realizzato i suoi primi cortometraggi. Mentre era a scuola, ha incontrato molti dei futuri membri principali della troupe SCTV: Martin Short, Eugene Levy, Dave Thomas, Andrea Martin e Moranis. Tornato a Toronto dopo il college, ha assunto Aykroyd per lavorare in uno spettacolo comico che stava producendo in una stazione televisiva locale, e sono diventati amici e collaboratori per tutta la vita.

Ivan Reitman: una brillante carriera

Passando al cinema, professionalmente ha prodotto e diretto una parodia dell’orrore, “Cannibal Girls”, con Levy e Martin. La pellicola, a basso budget del 1973 è stata acquisita dalla leggenda della B-picture Samuel Z. Arkoff per la distribuzione. Ha anche prodotto due dei primi film horror del regista David Cronenberg, “Shivers” (1975) e “Rabid” (1977).

Nel 1978, Reitman ha firmato, come produttore di un film su una disadattata confraternita, in un rigido college degli anni ’60, scritto insieme all’ex scrittore capo della SCTV Ramis e agli scrittori-editori di National Lampoon Doug Kenney e Chris Miller. Diretto da John Landis, la commedia volgare e fuori dagli schemi “Animal House” ha infine incassato più di 140 milioni di dollari negli Stati Uniti e ha portato Belushi alla celebrità del cinema.

Murray, il cui stile antiautoritario disinvolto era distintivo come quello del suo ex compagno di cast di “SNL” Belushi, ha aperto le casse del botteghino con “Polpette” di Reitman (incasso lordo: $ 43 milioni) e “Stripes ” (85 milioni di dollari).

Nel 1983, Reitman iniziò a rispolverare una commedia paranormale che Aykroyd, morto l’anno prima, aveva scritto per Belushi.

Una commedia da brivido molto originale e sorprendente, “Ghostbusters”, diventata onnipresente quanto il logo del suo fantasma spaventato.

Reitman ha continuato a fare miracoli nelle sue commedie con Schwarzenegger, precedentemente meglio conosciuto come l’incarnazione sullo schermo di Conan e in franchise d’azione fantascientifici come “The Terminator” e “Predator”. Ha continuato a produrre immagini piacevoli per il pubblico come i film “Beethoven” e “Space Jam” (1996), il film animato/live-action per la star Michael Jordan.

I più recenti lavori da regista di Reitman includevano il suo ultimo lungometraggio, “Draft Day” con Kevin Costner; “No Strings Attached”, commedia romantica “No Strings Attached” e “My Super Ex-Girlfriend”.

Nel 2009, ha co-prodotto “Up in the Air”, una commedia drammatica con George Clooney. Diretto e co-sceneggiato da suo figlio Jason, il film ha ottenuto un premio Oscar come miglior film e ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura.

Reitman lascia la moglie Genevieve; suo figlio Jason, un regista; e le figlie Catherine, un’attrice, scrittrice e produttrice televisiva, e Caroline.

Michela De Paolis

14/02/2022