Iva Zanicchi torna in Rai: l’artista emiliana sarà ospite fissa a ‘BellaMà di Sera’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’85enne Iva Zanicchi, icona della musica italiana, torna in televisione con un’importante partecipazione al programma ‘BellaMà di Sera‘, condotto da Pierluigi Diaco. A partire dal 14 settembre, l’artista emiliana sarà presente in prima serata su Rai2 per cinque domeniche consecutive, dalle 21 alle 22.40. La notizia, confermata dalla stessa Zanicchi, ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli appassionati di musica, che attendono con curiosità il suo ritorno sul piccolo schermo.

La conferma dell’artista e il legame con Diaco

Iva Zanicchi ha espresso la sua gioia per questa nuova avventura televisiva, rivelando di essere stata contattata da Pierluigi Diaco, con il quale ha un’amicizia consolidata. “Ebbene sì, sarò ospite del programma di Diaco, e sono felicissima”, ha dichiarato l’artista in un’intervista telefonica. La proposta di Diaco ha avuto un ruolo fondamentale nella sua decisione di partecipare, poiché Zanicchi crede fortemente nel valore dell’amicizia. “Il fatto che Diaco, con il quale siamo amici e che è un ragazzo straordinario, me lo abbia proposto ha fatto sì che io facessi di tutto per esserci”, ha aggiunto.

Il ruolo di Iva Zanicchi nel programma

Sebbene i dettagli sul suo ruolo specifico siano ancora in fase di definizione, Zanicchi ha anticipato che non mancheranno momenti musicali. “Sicuramente canterò, di quello non posso fare a meno perché la musica è la mia più grande passione”, ha affermato. Oltre alla musica, l’artista prevede di intrattenere il pubblico con dialoghi e conversazioni con Diaco. “Ci sarà spazio per dire qualcosa, la mia natura è quella di andare un po’ a ruota libera, e sono sicura che Diaco me lo lascerà fare”, ha spiegato, lasciando intendere che ci saranno momenti di spontaneità e interazione.

Un tocco di umorismo e riconoscenza

Zanicchi ha anche accennato alla possibilità di raccontare barzellette durante il programma, promettendo che saranno di buon gusto. “Racconterò anche quelle, ma prometto che saranno pulite”, ha scherzato, mostrando il suo spirito vivace e la voglia di intrattenere il pubblico. Inoltre, ha voluto esprimere la sua gratitudine a Mediaset, con cui è ancora contrattualmente legata, per averle dato l’opportunità di partecipare a questa nuova esperienza. “Grazie a Mediaset che mi permette di andare, ancora sono legata a loro per tutto l’anno”, ha sottolineato, evidenziando il suo rispetto per entrambe le emittenti.

Con il suo ritorno in Rai, Iva Zanicchi si prepara a regalare al pubblico momenti di musica, risate e conversazioni sincere, confermando ancora una volta il suo status di artista amata e rispettata nel panorama televisivo italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!