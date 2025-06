Italian Global Series Festival: Riccione e Rimini Celebrano la Serialità Internazionale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 21 al 28 giugno 2025, le città di Riccione e Rimini si trasformeranno nel fulcro della serialità televisiva globale grazie alla prima edizione dell’Italian Global Series Festival. Questo evento, dedicato alle migliori produzioni televisive internazionali, ospiterà oltre 61 serie provenienti da 25 paesi, con 13 anteprime mondiali e la partecipazione di oltre 90 case di produzione. Sotto la direzione di Marco Spagnoli, il festival si propone come una piattaforma di eccellenza per le storie che influenzano l’immaginario contemporaneo.

Un festival di riconoscimenti e anteprime

Il festival non si limita a presentare una vasta gamma di produzioni, ma offre anche l’opportunità di assistere a titoli molto attesi. Tra le opere in concorso figurano produzioni come The Assassin, The Outlaws, Perfect Days, e la premiere della nuova stagione di The Bear. Non mancheranno eventi speciali, tra cui la proiezione esclusiva dei primi episodi della serie Marvel Ironheart e della terza stagione di Squid Game. L’Italia avrà un ruolo di primo piano, con numerose anteprime e premi, in seguito a una stagione particolarmente fortunata per le produzioni nazionali, sia per il piccolo schermo che per le piattaforme streaming.

L’amica geniale: un trionfo continuo

Tra le produzioni italiane, L’Amica Geniale continua a primeggiare, aggiudicandosi importanti riconoscimenti. La quarta stagione della serie, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, ha ricevuto due prestigiosi Premi Maximo durante il festival: Miglior sceneggiatura Drama e Miglior regia Drama. Il premio per la sceneggiatura è andato al team composto da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, che hanno saputo tradurre con grande profondità e coerenza narrativa l’evoluzione del legame tra Lila e Lenù, le due protagoniste di una delle saghe più amate degli ultimi anni.

La regia di Laura Bispuri è stata premiata per la sua capacità di conferire nuova intensità visiva e intimità alla narrazione, portando il racconto verso una maturità emotiva senza compromessi. Prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe, con il supporto di RAI Fiction e HBO Entertainment, L’Amica Geniale si conferma non solo un successo editoriale e televisivo, ma anche un simbolo della qualità produttiva italiana apprezzata a livello internazionale.

Un successo che va oltre la stagione finale

Nonostante la quarta stagione segni la conclusione della serie, L’Amica Geniale continua a collezionare premi, ascolti e visibilità. Questo dimostra come una storia profondamente radicata nel contesto napoletano del secondo dopoguerra possa risuonare con un pubblico globale. Il doppio riconoscimento ricevuto all’Italian Global Series Festival rappresenta una conferma definitiva del suo impatto e della sua rilevanza nel panorama televisivo contemporaneo. La serie non solo ha saputo conquistare il cuore degli spettatori, ma ha anche elevato il profilo della produzione italiana nel contesto internazionale.

