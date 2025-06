Italian Global Series Festival: Carlo Verdone e Dean Norris premiati con l’Excellence Award

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italian Global Series Festival, tenutosi tra Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno 2025, ha celebrato l’eccellenza nella serialità internazionale con una serie di eventi di grande richiamo. Questa prima edizione ha visto la partecipazione di autori di fama mondiale, masterclass e anteprime esclusive, culminando in una cerimonia di premiazione che ha messo in luce le migliori produzioni del settore. Tra i riconoscimenti più ambiti, l’Excellence Award è stato conferito a Carlo Verdone e Dean Norris, due figure di spicco nel panorama della televisione e del cinema.

Un festival dedicato alla serialità internazionale

L’Italian Global Series Festival ha rappresentato un’importante occasione per mettere in risalto la qualità delle produzioni televisive a livello globale. La manifestazione ha offerto un palcoscenico per la presentazione di opere in anteprima, incontri con autori e professionisti del settore, e momenti di approfondimento attraverso masterclass. La direzione artistica, curata da Marco Spagnoli, ha avuto come obiettivo principale quello di creare un nuovo punto di riferimento per la serialità, unendo talenti e opere provenienti da diverse parti del mondo.

Durante la settimana del festival, il pubblico ha potuto assistere a proiezioni di serie che hanno fatto la storia della televisione, oltre a scoprire nuove produzioni che promettono di lasciare il segno. La manifestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti, contribuendo a rafforzare il legame tra l’industria cinematografica e quella televisiva.

I premiati dell’Excellence Award

Tra i momenti più attesi della cerimonia di premiazione, l’assegnazione dell’Excellence Award a Carlo Verdone e Dean Norris ha suscitato grande entusiasmo. Carlo Verdone, noto per il suo contributo al cinema italiano, ha ricevuto il premio per il suo impatto duraturo nel mondo della serialità. Dean Norris, celebre per il suo ruolo di Hank Schrader nella serie cult “Breaking Bad“, è stato riconosciuto per la sua carriera e il suo contributo alla narrazione televisiva. Questo premio rappresenta un tributo a coloro che hanno saputo innovare e influenzare il panorama delle serie tv.

La presenza di questi due artisti ha arricchito l’evento, attirando l’attenzione dei media e del pubblico, e sottolineando l’importanza di riconoscere il talento e l’impegno di chi lavora nel settore.

I vincitori dei Maximo Award 2025

Durante la cerimonia, sono stati assegnati i Maximo Award 2025, che hanno premiato le migliori serie nelle categorie Drama, Comedy e Limited Series. Le giurie, composte da esperti del settore, hanno selezionato le opere più meritevoli, evidenziando la varietà e la qualità delle produzioni presentate.

Categoria Drama

Nella categoria Drama, la giuria, presieduta da Cristina Comencini, ha premiato la serie “Doubt” come migliore serie. Lisa Mulcahy ha ricevuto il riconoscimento come miglior regista per “The Assassin“, mentre Phyllis Logan è stata premiata come miglior attrice per “The Puzzle Lady“. Han Suk-kyu ha conquistato il titolo di miglior attore per “Doubt“. Un premio speciale è andato a “Hidden Island” .

Categoria Comedy

Per la categoria Comedy, la giuria guidata da Paolo Genovese ha scelto “Celeste” come miglior serie. Christopher Smith è stato premiato come miglior regista per “Video Nasty“, mentre Carmen Machi ha ricevuto il riconoscimento come miglior attrice per “Celeste“. Ahmet Kural ha vinto il premio come miglior attore per “Gassal” . Il premio speciale della giuria è andato a “Douglas is cancelled” .

Categoria Limited Series

Infine, nella categoria Limited Series, la giuria presieduta da Bille August ha premiato “The Train” come miglior serie. Lucy Gaffy ha ricevuto il riconoscimento come miglior regista per “Mix Tape“, mentre Laure Calamy è stata premiata come miglior attrice per “The Confidante“. Matthew Gurney ha vinto il premio come miglior attore per “Reunion“. Un premio speciale è stato assegnato a “Kabul” .

L’Italian Global Series Festival si è concluso con un grande successo, segnando l’inizio di un evento che promette di diventare un appuntamento annuale imperdibile per gli appassionati di serie tv e per i professionisti del settore.

